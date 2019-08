Alight va acquérir NGA Human Resources, l'un des prestataires de paie multinationale et de solutions de RH les plus larges au monde





Alight Solutions, un chef de file de la gestion de la santé, du patrimoine et du capital humain (Human capital management, HCM), et des solutions de gestion financière, reposant sur la technologie, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait signé un accord définitif pour acquérir NGA Human Resources, un prestataire de services numériques de RH et de paie multinationale, de premier plan. La transaction proposée est assujettie aux conditions de clôture habituelles.

Avec près de 50 ans d'histoire, NGA HR apporte innovation, services de haute qualité et expertise des RH et de la paie, à ses plus de 250 clients, représentant trois millions d'employés. En tant que l'un des prestataires de paie multinationale de plus grande amplitude, NGA HR est capable de fournir des services de RH et de paie dans plus de 188 pays. Sous-jacentes à l'expertise des RH et de la paie de NGA HR, ses plateformes technologiques de premier plan pour le secteur comprennent hrX, qui fournit aux sociétés un point d'accès centralisé à leurs solutions de paie et de RH, notamment aux analyses ; et sa plateforme de paie dans le nuage, à locataires multiples, euRHeka, laquelle est localisée pour prendre en charge la paie dans 51 pays différents.

« Tandis qu'Alight continue de développer ses activités essentielles de solutions de santé, de patrimoine, HCM et financière, l'ajout des capacités internationales de RH et de paie, de NGA HR nous permettra d'étendre l'éventail des solutions que nous proposons à nos clients dans le monde entier », a expliqué Chris Michalak, PDG d'Alight. « L'offre aux sociétés multinationales d'un accès à une administration des avantages à la pointe de l'industrie, en Amérique du Nord, ainsi que de solutions de paie et de RH internationales, prises en charge par une technologie supérieure permettra à Alight de mieux servir nos clients dans toutes les régions dans lesquelles ils opèrent. »

« L'ajout des capacités de NGA à celles d'Alight nous permettra de rassembler nos forces respectives et d'offrir une plus grande valeur à nos clients », a déclaré Andy Monshaw, PDG de NGA HR. « Nous sommes impatients de voir les opportunités rendues possibles par cette combinaison. »

James Reynolds, administrateur externe de NGA HR, a indiqué pour sa part : « Le Conseil d'administration souhaite remercier Andy Monshaw et tous les employés de NGA HR pour leur immense contribution à la réussite de l'organisation. »

Les conditions financières n'ont pas été divulguées. La clôture de la transaction proposée est prévue pour le quatrième trimestre. Goldman Sachs International officie en tant que conseiller financier exclusif de NGA HR.

À propos d'Alight Solutions

En tant que prestataire de premier plan, de solutions de capital humain, nous aidons nos clients et leurs employés à s'orienter dans la complexité des questions de santé, de patrimoine et de RH. Nous associons une technologie basée sur les données et centrée sur le consommateur, à des soins et des services personnalisés, afin d'offrir une expérience client supérieure. Nos collègues dévoués répartis dans 19 centres internationaux aident 23 millions d'individus et les 11 millions de membres de leurs familles, à simplifier leur travail et leur vie, aujourd'hui et demain. Chez Alight, nous réinventons la façon dont les gens et les organisations s'épanouissent.

Suivez Alight sur Twitter : https://twitter.com/alightsolutions

Suivez Alight sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/alightsolutions

À propos de NGA Human Resources

Chez NGA HR, notre mission consiste à innover dans les RH et la paie pour aujourd'hui et demain. Nous aidons nos clients à offrir des services homogènes de gestion du personnel et de la paie, et à habiliter les RH en tant que partenaire stratégique pour les décisions concernant le personnel, axées sur les données. Les responsables des RH peuvent ainsi proposer de meilleures expériences aux employés, attirer et retenir plus facilement les talents, gérer le cycle de vie des employés, et soutenir une main d'oeuvre connectée mondialement et agile.

Suivez NGA HR sur Twitter : https://twitter.com/ngahr

Suivez NGA HR sur LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/nga-humanresources

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 août 2019 à 22:50 et diffusé par :