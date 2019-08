Coup d'envoi du championnat de Dota 2 The International 2019 en Chine





SHANGHAI, 23 août 2019 /PRNewswire/ -- Le championnat de Dota 2 The International 2019, également connu sous le nom de TI9, a débuté le 20 août au stade Mercedes-Benz de Shanghai, en Chine. C'est la première fois qu'une ville asiatique accueille le tournoi annuel depuis 2011.

Lors de la cérémonie d'ouverture, Gabe Newell, cofondateur du développeur américain de jeux vidéo et développeur de Dota 2 Valve, a remercié le gouvernement et les citoyens de Shanghai d'avoir organisé l'événement au nom de toute la communauté de Dota 2, entonnant en chinois : « Xie xie, Shanghai (Merci, Shanghai) ! »

Le public présent a pu assister à un spectacle de danse des fans chinois sur une musique d'accompagnement, un mélange parfait d'orchestre symphonique et de musique folklorique chinoise, représentant la fusion des cultures orientale et occidentale. Puis, au son d'un tambour de bataille résonnant, les équipes participantes ont gravi la scène. En tant que tenante du titre après sa victoire de l'an dernier, l'équipe OG est arrivée la dernière, portant avec elle le trophée de l'événement TI9 : le bouclier Aegis.

Alors que la cérémonie d'ouverture touchait à sa fin, le match d'ouverture du tournoi principal a commencé entre les équipes PSG.LGD et VP. Seize équipes du monde entier s'étaient affrontées avec acharnement pour accéder au stade principal. Les participants qualifiés s'embarqueront dans une course finale de six jours à la poursuite du trophée du championnat. À la fin de la cérémonie d'ouverture, la cagnotte du championnat TI9 dépassait les 33 millions de dollars, dont 45,5 % seront alloués à l'équipe gagnante. La cagnotte totale du TI9 dépasse celle de la Coupe du monde, devenant ainsi la première compétition mondiale d'e-sport dont le premier prix dépasse des dizaines de millions de dollars.

Les politiques favorables à l'e-sport de Shanghai ont ouvert la voie à la réussite du TI9

Ces dernières années, le gouvernement de Shanghai a mis en oeuvre une série de politiques favorables visant à attirer le secteur de l'e-sport, alors que la ville s'efforce de devenir la capitale mondiale de l'e-sport. L'année dernière, lors d'un événement à Vancouver (Canada), l'ancien adjoint au maire de Shanghai Weng Tiehui avait annoncé que l'événement TI9 se déroulerait dans la ville chinoise en 2019.

Dès cet été, les politiques régionales favorables, combinées à des événements d'e-sport de premier plan tels que le TI9, avaient fait de Shanghai la ville la plus attrayante aux yeux des passionnés d'e-sport dans le monde entier.

Les amateurs d'e-sport qui ont assisté à la compétition ont déclaré que les magnifiques sites où se déroulait le TI9 montraient clairement à quel point la Chine avait « fait ses preuves » en accueillant le plus grand événement d'e-sport au monde.

Les films promotionnels du TI9 ont parfaitement réussi à mettre en valeur le charisme de la ville. La création d'une atmosphère d'e-sport dans plusieurs stations de métro, y compris les stations du Musée des arts chinois et de Century Avenue, a démontré le « soft power » culturel reflété par la combinaison du secteur de l'e-sport, de la culture chinoise en général, et de la culture urbaine de Shanghai.

Perfect World souhaite construire une marque d'événements d'e-sport

En tant que distributeur officiel de Dota 2 en Chine continentale, Perfect World entretient d'excellentes relations avec Valve, dans le but d'offrir aux joueurs des expériences de haute qualité en matière de jeu et de compétitions d'e-sport. La décision prise par Valve d'organiser le TI9 à Shanghai est une aubaine, non seulement pour les joueurs basés en Chine, mais aussi pour ceux de l'Asie dans son ensemble. Cette décision vient également confirmer la réussite de la gestion à long terme de l'événement, ainsi que la capacité d'exécution de Perfect World.

Auparavant, Perfect World avait accumulé une vaste expérience en accueillant certaines des compétitions d'e-sport de calibre mondial de Valve. Établis en 2015, les Dota 2 Asia Championships (DAC) se sont tenus avec succès à trois reprises, devenant l'un des événements de Dota 2 les plus influents et les plus importants en dehors du TI. Perfect World a également organisé des compétitions professionnelles telles que le Perfect World Masters et le SuperMajor, ainsi que deux compétitions de calibre mondial, rien qu'en 2018.

Dans le domaine non professionnel, Perfect World a développé la College League et le City Challenge pour encourager les joueurs à rejoindre le système, apporter du sang neuf et solidifier l'autorité d'un système d'événements standardisé et global.

Avec son influence plus grande que prévue, le TI9 concrétise non seulement le rêve de l'e-sport pour les professionnels et les passionnés, mais donne également une nouvelle impulsion au secteur de l'e-sport en Chine. Le secteur devrait bénéficier d'une visibilité accrue sur les produits, les événements, les courtiers d'équipes et d'autres segments de l'industrie, tandis que les grandes entreprises de l'e-sport, dont Perfect World fait partie, devraient devenir les principaux bénéficiaires et continuer à conserver leurs avantages lors de futures compétitions.

