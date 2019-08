Le gouvernement du Canada investit plus de 475 000 $ dans la recherche sur les fruits tendres et les raisins frais





VINELAND STATION, ON, le 22 août 2019 /CNW/ - Vance Badawey, député de Niagara-Centre et Chris Bittle, député de St. Catharines, au nom de l'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, a annoncé un investissement qui pourrait atteindre 476 908 $ et qui est destiné à l'Ontario Tender Fruit Growers et à l'Ontario Fresh Grape Growers afin d'améliorer la qualité des fruits et la disponibilité des variétés de fruits tendres et de raisins frais pour les consommateurs.

Le projet de recherche vise à améliorer les fruits tendres canadiens comme les abricots, les pêches, les nectarines, les prunes et les poires, notamment en prolongeant la saison de croissance et la durée de conservation. Dans le cadre du projet, on étudiera également le nodule noir, une maladie touchant les prunes, et mettra au point de nouvelles variétés de fruits tendres et de raisins frais. Les résultats techniques de la recherche seront transmis aux secteurs canadiens des fruits de verger et des raisins frais.

Cette initiative est financée par l'entremise du programme Agri-science du Partenariat canadien pour l'agriculture, qui vise à accélérer le rythme des innovations en finançant et en appuyant des activités scientifiques préalables à la commercialisation et la recherche de pointe qui servent les intérêts du secteur de l'agriculture et de l'agroalimentaire et des Canadiens.

Citations

« L'innovation scientifique est cruciale au secteur des raisins et des fruits tendres de l'Ontario; c'est la clé de sa durabilité, de sa compétitivité et de sa rentabilité. Le gouvernement du Canada est fier d'annoncer cet investissement, qui signifie des possibilités accrues pour les producteurs, les emballeurs, les transformateurs et les détaillants. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

« Les producteurs de fruits tendres représentent une partie très importante du secteur agricole canadien. C'est excitant de voir des producteurs travailler avec des chercheurs de l'Université de Guelph et du Centre de recherches et d'innovation de Vineland pour faire appel à la recherche scientifique afin de déterminer les nouvelles variétés les mieux adaptées à la culture locale. Cet investissement profitera non seulement aux producteurs de fruits tendres qui cherchent à maximiser leur rendement, mais aussi aux Canadiens en veillant à ce que les fruits tendres cultivés localement soient aussi sains et délicieux que possible, ce que nous apprécierons tous. »

- Vance Badawey, député de Niagara-Centre

« Cette collaboration constitue un engagement à long terme des producteurs, des chercheurs de l'Université de Guelph et du Centre de recherche et d'innovation de Vineland afin que de nouvelles variétés de fruits locaux soient offertes aux consommateurs à l'échelle du Canada. Ces partenariats ont donné lieu à de nouvelles possibilités de croissance qui profitent non seulement aux fermes familiales, mais aussi à tous nos partenaires, notamment les marchands, détaillants et pépinières. Nous souhaitons remercier Agriculture et Agroalimentaire Canada pour ce financement. »

- Phil Tregunno, président, Ontario Tender Fruit Growers

Les faits en bref

En 2018, la valeur à la ferme des fruits tendres et des raisins de table de l' Ontario s'élevait à plus de 66 millions de dollars et plus de 4 millions de dollars respectivement, soit un total combiné de plus de 71 millions de dollars; plus de 91 % de ces fruits sont destinés au marché frais.

s'élevait à plus de 66 millions de dollars et plus de 4 millions de dollars respectivement, soit un total combiné de plus de 71 millions de dollars; plus de 91 % de ces fruits sont destinés au marché frais. Le Partenariat canadien pour l'agriculture est un investissement de trois milliards de dollars sur cinq ans des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux qui vise à renforcer le secteur agricole et agroalimentaire.

Le Programme Agri-science est une initiative quinquennale dotée d'un budget de 338 millions de dollars qui vise à appuyer les découvertes de pointe, les sciences appliquées et l'innovation en fonction des priorités de recherche de l'industrie.

Liens supplémentaires

Partenariat canadien pour l'agriculture (Agriculture et Agroalimentaire Canada)

Programme Agri-science

Ontario Tender Fruit Growers

Suivez-nous sur Twitter : @AAC_Canada

Aimez notre page Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 22 août 2019 à 19:13 et diffusé par :