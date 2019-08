La société MobileIron nommée encore une fois leader dans la seconde édition du rapport « Gartner Magic Quadrant for Unified Endpoint Management Tools »





MobileIron (NASDAQ : MOBL), la société qui a introduit la première plateforme zéro confiance centrée sur les appareils mobiles de l'industrie pour l'entreprise, a annoncé aujourd'hui avoir été positionnée comme leader pour la deuxième année consécutive dans le rapport « Gartner Magic Quadrant for Unified Endpoint Management Tools » (Carré magique Gartner pour les outils de gestion unifiée des points d'extrémité). Le rapport a évalué 11 fournisseurs sur la base de l'exhaustivité de leur vision et de leur capacité d'exécution.

« Pour nous, c'est un honneur d'être reconnus encore une fois comme leader dans le rapport Magic Quadrant for Unified Endpoint Management Tools de Gartner, » a affirmé Simon Biddiscombe, PDG de MobileIron. « Nous n'avons cessé d'innover et de développer notre plateforme de gestion unifiée des points d'extrémité (Unified Endpoint Management, UEM) afin de faire face aux exigences des entreprises numériques d'aujourd'hui. Dans le courant de l'année, nous avons introduit une expérience révolutionnaire zéro ouverture de session pour éliminer les mots de passe et afin que le produit le plus universellement disponible au monde, l'appareil mobile, fasse office d'identifiant et d'accès sécurisé à l'entreprise en nous appuyant sur notre leadership dans le domaine de l'UEM.

Les technologies du cloud et du mobile poussent à un changement radical au sein des entreprises dans le monde entier. De nos jours, les salariés ont accès à de multiples points d'extrémité, applications, réseaux, clouds et systèmes d'exploitation dans les entreprises dépourvues de périmètre de sécurité. Les responsables de la sécurité informatique doivent faire en sorte que les données d'entreprise soient protégées, quelle que soit leur destination, et que les utilisateurs soient en conformité avec les politiques de l'entreprise en matière de sécurité et avec la réglementation locale. Nous sommes convaincus que cette reconnaissance témoigne de notre capacité, grâce à notre approche zéro confiance centrée sur les appareils mobiles, à sécuriser les applications et les données d'entreprise quel que soit l'endroit d'où les utilisateurs travaillent, sans sacrifier la productivité. »

MobileIron offre les fondations du premier cadre de sécurité d'entreprise de type zéro confiance centrée sur les appareils mobiles de l'industrie. Les entreprises peuvent développer l'UEM de MobileIron à l'aide de technologies facilitatrices telles que l'authentification des utilisateurs et des appareils avec zéro ouverture de session (Zero Sign-On, ZSO), l'authentification multifacteurs (Multi-Factor Authentication, MFA) et la détection des menaces mobiles (Mobile Threat Detection, MTD). Ensemble, elles rendent possible une expérience utilisateur transparente et sécurisée, en garantissant que seuls les utilisateurs, appareils, applications et services autorisés accèdent aux ressources de l'entreprise.

MobileIron a également été nommée « Gartner Peer Insights Customers' Choice for Unified Endpoint Management Tools » pour Avril 2019. Dans une analyse Gartner Peer Insights, un titulaire de service de mobilité d'entreprise dans l'industrie manufacturière a noté que MobileIron « bâtit une expérience utilisateur final à la pointe du progrès pour une façon nomade de travailler ».

Téléchargez une copie gratuite du rapport « Gartner Magic Quadrant for Unified Endpoint Management Tools » ici. Et si vous désirez en savoir plus sur l'UEM de MobileIron, veuillez vous rendre ici.

Avis de non-responsabilité :

Gartner ne soutient aucun des fournisseurs, produits ou services décrits dans les recherches qu'il publie, et ne conseille pas aux utilisateurs de technologie de choisir uniquement les fournisseurs ayant reçu les meilleurs scores ou autres désignations. Les recherches publiées par Gartner reflètent les opinions de l'organisme de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme énonçant des faits. Gartner décline toute garantie expresse ou implicite relativement à cette étude, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un objet particulier.

Gartner Peer Insights Customers' Choice représente les opinions subjectives d'utilisateurs finaux individuels basées sur leurs propres analyses, évaluations et données suivant une méthodologie documentée, et ne représentent pas les points de vue de Gartner ou de ses sociétés affiliées ni ne constituent une sanction de la part de ces dernières.

À propos de MobileIron

MobileIron redéfinit la sécurité en entreprise avec la première plateforme de sécurité de type Zéro trust centrée sur les appareils mobiles. Cette plateforme s'appuie sur la gestion unifiée des terminaux (unified endpoint management, UEM) pour sécuriser l'accès et protéger les données des entreprises dépourvues de périmètre de sécurité. La zéro confiance part du principe que les mauvais acteurs sont déjà dans le réseau et que l'accès sécurisé est déterminé par une approche « ne jamais faire confiance, toujours vérifier ». MobileIron va au-delà de la gestion des identités et des approches de type portail en faisant appel à un ensemble plus complet d'attributs avant d'accorder un accès. Une approche zéro confiance centrée sur les appareils mobiles valide l'appareil, établit un contexte utilisateur, vérifie l'autorisation de l'application et le réseau et détecte et répond aux menaces avant d'accorder un accès sécurisé à un appareil ou à un utilisateur.

La plateforme de sécurité MobileIron s'appuie sur des capacités primées et leaders du secteur de gestion unifiée des points d'extrémité (Unified Endpoint Management, UEM) alliées à des technologies supplémentaires facilitant l'approche zéro confiance, dont la zéro ouverture de session (Zero Sign-On, ZSO), l'authentification multifacteurs (Multi-Factor Authentication, MFA) et la détection des menaces mobiles (Mobile Threat Detection, MTD). Plus de 19 000 clients, parmi lesquels les plus grandes institutions financières, agences de renseignement et autres entreprises hautement réglementées, à l'échelle mondiale, ont choisi MobileIron pour offrir une expérience utilisateur transparente et sécurisée, en garantissant que seuls les utilisateurs, appareils, applications et services autorisés accèdent aux ressources de l'entreprise.

