L'habitacle de la nouvelle Porsche Taycan : numérique, sobre, durable

TORONTO et STUTTGART, Germany, 22 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Porsche entre dans une nouvelle ère avec la nouvelle Taycan, sa première voiture de sport entièrement électrique qui redéfinit les normes en matière de design intérieur. Pour adapter la Taycan à l'ère numérique, certains classiques ont dû être revisités. « C'est dans un tel contexte que le minimalisme prend tout son sens », explique Ivo van Hulten, directeur du design intérieur, Style Porsche, Porsche AG. « L'habitacle de la Taycan marie le design propre à la Marque à un nouveau type d'expérience client et impressionne par son élégante simplicité. » Porsche prévoit effectuer le dévoilement mondial de la Taycan en septembre 2019.

Porsche classique : tableau de bord axé sur le conducteur et position adaptée à la conduite sportive

L'inspiration : le tableau de bord sobre de la 911 1963. L'objectif? L'adapter aux réalités actuelles. Le cockpit épuré adopte un tout nouveau design et signale le début d'une nouvelle ère. Pour Porsche, le conducteur restera toujours au centre de ses préoccupations. Le groupe d'instruments mise sur un design sobre, minimaliste et ultramoderne. Les commandes d'accès facile ne nuisent aucunement à la concentration du conducteur. Le groupe d'instruments incurvé, autonome et surplombant le volant procure au conducteur tous les renseignements nécessaires à la conduite.

Les cadrans virtuels de forme arrondie s'affichent sur un écran incurvé de 16,8 pouces dépourvu de visière, conférant au groupe d'instruments un style moderne et effilé. Le verre véritable est muni d'un filtre polarisant déposé par vaporisation pour contrer les reflets indésirables.

Le conducteur peut choisir l'un des quatre modes d'affichage :

mode classique : (compteur électrique) évoque les cadrans ronds typiquement Porsche. Les informations y sont clairement présentées et faciles à lire. Au centre, le compteur électrique remplace le compte-tours.

(compteur électrique) évoque les cadrans ronds typiquement Porsche. Les informations y sont clairement présentées et faciles à lire. Au centre, le compteur électrique remplace le compte-tours. mode carte routière : remplace le compteur électrique central par une carte.

remplace le compteur électrique central par une carte. mode carte intégrale : remplace les cadrans par une carte de navigation affichée plein écran.

remplace les cadrans par une carte de navigation affichée plein écran. mode pure : affiche uniquement les renseignements essentiels à la conduite, comme la vitesse, les panneaux de signalisation et l'itinéraire, avec curseur minimaliste.

Des petites touches tactiles aux extrémités de l'écran permettent d'actionner l'éclairage et certaines fonctions du châssis. Plus large que le volant, le groupe d'instruments de la Taycan rappelle celui de l'emblématique 911 originale.

Le volant d'allure légère se décline en deux versions. Outre la version de base, que le propriétaire peut personnaliser par l'ajout de garnitures de couleur incluses dans un ensemble optionnel, Porsche propose aussi en option le volant GT Sport qui se distingue par des têtes de vis visibles et par un bouton rond typiquement Porsche servant à sélectionner différents modes de conduite.

Le groupe d'instruments et le tableau de bord couvrent toute la largeur de l'habitacle. Au centre, l'écran d'infodivertissement de 10,9 pouces et un écran optionnel à l'intention du passager forment une bande vitrée sur fond noir qui s'harmonise parfaitement à l'ensemble de l'habitacle. Toutes les interfaces utilisateurs ont été entièrement repensées sur la Taycan qui compte beaucoup moins de commandes et de boutons traditionnels. Intelligentes et intuitives, les commandes sont tactiles ou répondent à la commande vocale « Hey Porsche ».

La gestion de tous les dispositifs électroniques de la Taycan, comme le système Porsche de gestion active de la suspension (PASM), s'effectue facilement à partir de l'écran central. L'écran d'accueil personnalisable et bien structuré permet au conducteur d'accéder rapidement à toutes les applications parmi lesquelles on retrouve la navigation, le téléphone, les médias, les réglages-confort et Porsche Connect. La commande vocale optimisée permet au conducteur d'accéder à la fonction voulue encore plus rapidement. En grande nouveauté, la Taycan peut être équipée en option d'un écran tactile à l'intention du passager avant qui peut modifier certains réglages sans l'intervention du conducteur.

La console centrale haute intensifie la sensation d'être assis bas, comme on s'y attend à bord d'une Porsche. Elle intègre un grand panneau tactile de 8,4 pouces à rétroaction haptique à partir duquel les occupants peuvent régler le système de climatisation. Quant à la navigation, un système intégré de reconnaissance d'écriture permet l'entrée rapide d'une adresse.

Chaque détail a été réduit à l'essentiel. À l'instar de la Porsche 918, le sélecteur de vitesse classique sur console centrale est remplacé par un sélecteur compact situé sur le tableau de bord, ce qui confère à la console une allure épurée et dégage de l'espace pour le rangement. Entièrement modernisés, les aérateurs témoignent des efforts déployés pour s'en tenir à l'essentiel et peuvent être actionnés intuitivement. Les volets d'aération mécaniques traditionnels sont chose du passé, puisque la distribution de l'air est désormais contrôlée de façon numérique et entièrement automatique (gestion virtuelle de la distribution de l'air). À partir du menu de climatisation, l'occupant peut commuter entre le mode de distribution ciblée, pour un refroidissement rapide et ciblé, et le mode diffuseur qui distribue l'air par mouvement oscillant. Sur la Taycan équipée en option du système de climatisation automatique à quatre zones (climatisation évoluée), un panneau tactile à effet haptique permet d'actionner le système à partir des sièges arrière.

Vaste choix d'options de personnalisation et de garnissages novateurs

La vaste palette de couleurs et de garnissages, qui va du classique au moderne en passant par le durable, permet à l'acheteur de personnaliser sa Taycan. Le client peut opter pour le cuir classique ou encore le cuir Club tanné à l'essence de feuilles d'olivier, une solution durable. La qualité naturelle du cuir est rehaussée par un effet ombragé spécial. Mentionnons enfin que l'habitacle peut être complètement dépourvu de cuir. En pareil cas, le cuir est remplacé par du « Race-Tex », un garnissage en microfibre à la fine pointe et de grande qualité qui se compose entre autres de fibres de polyester recyclées. Sa fabrication génère 80 % moins de CO2 qu'un garnissage classique. Le recouvrement du plancher se compose de fibres recyclées EconylMD en partie fabriquées avec des filets de pêche recyclés.

La Taycan peut adopter de nombreuses configurations intérieures et extérieures, tant classiques que modernes. Les garnitures et la finition intérieures témoignent de l'attention portée aux détails et respectent les plus hauts standards de qualité auxquels s'attendent les clients de Porsche. Les couleurs intérieures noir et beige calcaire, mûre, beige Atacama et brun méranti sont exclusives à la Taycan. L'ensemble garnitures intérieures livrable en option permet d'ajouter une couleur contrastante, à savoir noir mat, argent foncé ou néodyme, une élégante couleur champagne. Les portes et la console centrale peuvent être ornées de bois, de fibre de carbone au fini mat, d'aluminium gaufré ou de tissu.

Pour clore cette longue liste d'innovations, mentionnons un dernier détail qui doit équiper toutes les Porsche : le bouton de démarrage, à gauche du volant, qui agit comme le contacteur d'allumage des Porsche classiques.

Automobiles Porsche Canada, Ltée

Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement du réseau et relations publiques. L'équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces ouvrira ses portes en 2019 pour desservir le réseau national de 19 centres Porsche. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2018, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 8 904 véhicules en sol canadien, une hausse de 7,9 % par rapport à 2017.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

