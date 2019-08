Plus de 4 millions de dollars pour l'ouverture d'un nouveau site d'enseignement collégial à Saint-Constant





SAINT-CONSTANT, QC, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - Pour rendre l'éducation postsecondaire accessible à un plus grand nombre de jeunes et pour répondre aux besoins de formation des entreprises de la Montérégie, une aide financière de près de 4,3 millions de dollars est accordée au Collège de Valleyfield pour lui permettre d'ouvrir et d'exploiter un site d'enseignement collégial à Saint?Constant pour les années scolaires 2019-2020 à 2023-2024.

La ministre de la Santé et des Services sociaux et députée de Sanguinet, Mme Danielle McCann, au nom du ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Le nouveau site d'enseignement se situe dans une partie des locaux de la Bibliothèque municipale de Saint-Constant. L'investissement gouvernemental permet ainsi d'améliorer les locaux disponibles et d'acquérir du mobilier et de l'équipement adéquats, en plus de couvrir une partie des coûts de fonctionnement.

« Compte tenu de la forte augmentation de la population en Montérégie, il est important de demeurer proactif et de proposer des solutions innovantes pour permettre à la région de conserver son dynamisme et son attractivité. L'enseignement postsecondaire est une des voies intéressantes à emprunter, tant au bénéfice des étudiants qu'à celui des entreprises de la région, qui ont un besoin accru de main-d'oeuvre qualifiée et compétente. C'est pourquoi je me réjouis au plus haut point de l'ouverture de ce nouveau site d'enseignement collégial à Saint-Constant, d'autant plus qu'il est situé dans la circonscription de Sanguinet, que j'ai le plaisir de représenter. Je suis convaincue qu'il rendra de fiers services à toute la collectivité de la Montérégie. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux et députée de Sanguinet

« J'aimerais saluer le dynamisme et l'énergie des membres de la direction du Collège de Valleyfield dans ce dossier. Faisant face à un manque d'espace toujours plus important, ils se sont retroussés les manches et ont cherché des solutions avec le souci constant de poursuivre leur mission d'éducation et d'enseignement supérieur auprès de la population régionale. L'ouverture d'un pavillon à Saint-Constant vient donner aux jeunes de la région et aux entreprises de nouvelles raisons de poursuivre leur développement dans leur coin de pays. J'y vois une source d'inspiration pour les années à venir. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

