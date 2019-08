Avis aux médias : Annonce en matière d'infrastructure à Regina





REGINA, le 22 août 2019 /CNW/ - Les représentants des médias sont invités à assister à un événement important en matière d'infrastructure en présence de l'honorable Ralph Goodale, ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, au nom de l'honorable François-Philippe Champagne, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, de l'honorable Gordon Wyant, vice-premier ministre et ministre responsable de SaskBuilds, et du maire de Regina, Michael Fougere.

Date : Le vendredi 23 août 2019



Heure : 10 h (HNC)



Lieu : Globe Theatre

1801, rue Scarth

Regina (Saskatchewan)

