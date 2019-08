Annonce d'investissement au PSOC : un répit pour les groupes, mais...

Veeva Systems a annoncé aujourd'hui le Connecteur MuleSoft pour Veeva Vault. MuleSoft, une société Salesforce, collabore avec Veeva pour permettre aux entreprises du secteur des sciences de la vie de connecter plus rapidement et aisément les...

Santé Canada avise la population canadienne que les produits qui suivent peuvent présenter de graves risques pour la santé. Pour en savoir plus, y compris sur ce que les consommateurs canadiens devraient faire, consultez l'avis de sécurité en ligne....