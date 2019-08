« Alexa, ouvre Rappels de véhicules » - Transports Canada met à l'essai son nouveau service Alexa





OTTAWA, le 22 août 2019 /CNW/ - Le gouvernement du Canada s'est engagé à utiliser les technologies numériques pour moderniser sa façon d'offrir ses services à la population. Les Canadiens font usage de la technologie quotidiennement pour obtenir les renseignements importants dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin.

L'honorable Marc Garneau, ministre des Transports, a fait l'annonce aujourd'hui de « Rappels de véhicules Canada », un nouveau service Alexa qui fournit aux Canadiens les informations concernant les rappels de véhicules. Une fois lancé, le service est activé par la phrase, « Alexa, ouvre Rappels de véhicules ». Alexa posera ensuite quelques questions sur la marque et le modèle du véhicule que vous souhaitez vérifier, puis vous fournira tous les rappels le concernant.

Ce service, qui sera mis à l'essai pour une période de six mois, compte parmi les premiers du gouvernement du Canada à utiliser un assistant vocal dans sa prestation de services aux Canadiens. Il concrétise l'engagement du gouvernement à fournir des services numériques plus agiles et plus ouverts, et davantage axés sur l'utilisateur. Le système constitue également une nouvelle façon d'accéder au service de rappels de véhicules de Transports Canada pour les utilisateurs qui pourraient avoir des difficultés particulières en matière d'accessibilité.

Transports Canada est résolu à améliorer la sécurité routière et à s'assurer que les Canadiens soient informés des rappels concernant leurs véhicules. Les constructeurs automobiles émettent en moyenne environ 650 rappels de véhicules par année, touchant plus de cinq millions de véhicules. Dans le cadre du système de rappel du Canada, les propriétaires de véhicules sont responsables d'apporter leur véhicule chez le concessionnaire pour que les travaux de rappel soient effectués. Transports Canada encourage les propriétaires à faire rapidement corriger les défauts liés à la sécurité de leurs véhicules.

« Rappels de véhicules Canada » peut être activé par l'application Alexa d'Amazon.

Citations

« Le gouvernement du Canada est déterminé à améliorer la prestation de services aux Canadiens et à fournir des renseignements de façons nouvelles et novatrices. Les informations concernant les rappels de véhicules sont importantes et les Canadiens sont en droit de s'attendre à ce que les défauts liés à la sécurité de leurs véhicules soient rapidement corrigés. Plus nous facilitons l'accès de cette information aux Canadiens, mieux c'est. J'aimerais remercier Amazon et le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada qui collaborent avec Transports Canada pour rendre possible ce service. »

L'honorable Marc Garneau

Ministre des Transports

Les faits en bref

Environ le quart des propriétaires ne fait jamais réparer leur véhicule ayant fait l'objet d'un rappel. Les défauts de sécurité non réparés mettent en danger les conducteurs, leurs passagers et les autres utilisateurs de la route.

Les Canadiens qui ne sont pas abonnés au service Alexa peuvent obtenir les informations concernant les rappels de véhicules en consultant la Banque de données des rappels de sécurité automobile de Transports Canada. Les constructeurs feront également parvenir par la poste les avis de rappels aux propriétaires de véhicules.

Ce ne sont pas tous les véhicules d'une marque et d'un modèle d'une même année qui font l'objet d'un rappel lié à la sécurité en particulier. Les défauts peuvent avoir été corrigés en production, avant que le véhicule soit construit; il peut y avoir différentes options pour le moteur du véhicule ou le véhicule peut avoir été construit dans une autre usine. Quand Alexa trouve un rappel pour la marque et le modèle d'un véhicule dont vous êtes le propriétaire, Transports Canada vous encourage à communiquer avec le constructeur ou leur concessionnaire local pour vérifier si le véhicule est visé par un rappel particulier.

Ce nouveau service Alexa renforce des mesures que le gouvernement a précédemment prises relativement aux rappels de véhicules au Canada , dont :

, dont : le nouveau règlement de 2019 à l'intention des fabricants qui fournit davantage de renseignements aux Canadiens concernant les avis de rappel;



la Loi sur le renforcement de la sécurité automobile pour les Canadiens qui a conféré en 2018 au ministre des Transports le pouvoir d'ordonner à une entreprise de rappeler un véhicule, de payer le coût des réparations et de réparer un nouveau véhicule avant qu'il soit vendu.

