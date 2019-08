De nouvelles présentations de véhicules, expériences et activations seront au rendez-vous au salon 2019 LA Auto Show





Des partenaires majeurs de l'industrie automobile ont confirmé leur présence au Los Angeles Convention Center du 22 novembre au 1er décembre

LOS ANGELES, 22 août 2019 /PRNewswire/ -- Le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) a récemment annoncé une série d'activations, d'attractions et de gammes de véhicules prometteuses pour sa prochaine édition 2019 qui se déroulera au Los Angeles Convention Center du 22 novembre au 1er décembre. Le LA Auto Show continue d'être l'un des plus grands rassemblements annuels de Los Angeles. Plus de 1000 véhicules y seront exposés pendant dix journées bien remplies qui comprendront des essais de conduite, des véhicules inédits, des voitures personnalisées et exotiques, des activations et des expériences uniques.

« La ville de Los Angeles a fait la part belle à la culture de l'automobile et à des moyens amusants et créatifs de se rendre du point A au point B. Cette année, les visiteurs du salon pourront découvrir les dernières nouveautés automobiles ainsi que les dernières conceptions de leurs constructeurs préférés et vivre des expériences interactives », a déclaré Lisa Kaz, PDG du LA Auto Show et de l'AutoMobility LAtm. « Chaque année, nous nous efforçons de proposer une grande variété de présentations et d'activations au LA Auto Show. Chacun y trouve son bonheur, que l'on y assiste pour la première fois ou que l'on soit un habitué. »

Les présentations et expériences qui ont d'ores et déjà été confirmées comprennent entre autres :

Hyundai Racing Challenge : Hyundai invite les visiteurs à vivre l'expérience enivrante d'une course automobile en participant au Hyundai Racing Challenge, dans l'entrée du Hall sud, où ils pourront tester leurs compétences de conduite virtuelle sur le simulateur de course de Hyundai.

: Hyundai invite les visiteurs à vivre l'expérience enivrante d'une course automobile en participant au Hyundai Racing Challenge, dans l'entrée du Hall sud, où ils pourront tester leurs compétences de conduite virtuelle sur le simulateur de course de Hyundai. Essais de conduite gratuits : les visiteurs du LA Auto Show auront la possibilité d'essayer les nouveaux véhicules de marques telles qu'Acura, Chrysler, Fiat, Honda, Jaguar, Land Rover, Lincoln , Nissan, Subaru, Toyota et Volkswagen.

: les visiteurs du LA Auto Show auront la possibilité d'essayer les nouveaux véhicules de marques telles qu'Acura, Chrysler, Fiat, Honda, Jaguar, Land Rover, , Nissan, Subaru, Toyota et Volkswagen. LEGO : les visiteurs du LA Auto Show pourront s'exercer à la construction sur le tout premier stand LEGO du salon, qui mettra à l'honneur la culture de l'automobile si appréciée à Los Angeles . L'un des points forts du stand sera la Bugatti Chiron grandeur nature en LEGO, une réplique en taille réelle du véritable modèle entièrement faite de briques et d'éléments LEGO Technic. D'autres précisions et expériences de construction en LEGO seront annoncées à l'approche du salon.

: les visiteurs du LA Auto Show pourront s'exercer à la construction sur le tout premier stand LEGO du salon, qui mettra à l'honneur la culture de l'automobile si appréciée à . L'un des points forts du stand sera la Bugatti Chiron grandeur nature en LEGO, une réplique en taille réelle du véritable modèle entièrement faite de briques et d'éléments LEGO Technic. D'autres précisions et expériences de construction en LEGO seront annoncées à l'approche du salon. Lexus Customs : Lexus proposera une impressionnante exposition de véhicules modifiés, bien en vue dans l'espace Lexus Custom de l'atrium du salon.

: Lexus proposera une impressionnante exposition de véhicules modifiés, bien en vue dans l'espace Lexus Custom de l'atrium du salon. Maroon Vault Studio : le design est l'art de vivre de Maroon Vault Studio. Cette année, Maroon Vault sera au LA Auto Show pour présenter une gamme de produits et de ressources destinés aux concepteurs et entrepreneurs de l'industrie automobile.

: le design est l'art de vivre de Maroon Vault Studio. Cette année, Maroon Vault sera au LA Auto Show pour présenter une gamme de produits et de ressources destinés aux concepteurs et entrepreneurs de l'industrie automobile. Smacircle : Smacircle S1, le vélo électrique le plus compact et le plus léger au monde, constitue une solution idéale de mobilité pour « le premier kilomètre et le dernier kilomètre » (FIRST MILE - LAST MILE). Avec un poids de seulement 7 kilogrammes (15,4 livres), le S1 peut facilement être plié en cinq gestes simples, rangé dans son petit sac à dos et vous suivre partout.

: Smacircle S1, le vélo électrique le plus compact et le plus léger au monde, constitue une solution idéale de mobilité pour « le premier kilomètre et le dernier kilomètre » (FIRST MILE - LAST MILE). Avec un poids de seulement 7 kilogrammes (15,4 livres), le S1 peut facilement être plié en cinq gestes simples, rangé dans son petit sac à dos et vous suivre partout. Trans Am Worldwide : la société Trans Am Worldwide, qui fabrique en exclusivité la moderne Trans Am et a récemment figuré sur Discovery Channel, dévoilera l'édition du 50e anniversaire de la Trans Am avec une Trans Am Super Duty de 1000 chevaux, un modèle qui n'a été fabriqué qu'en 50 exemplaires.

D'autres activations et expériences ainsi que des lancements de véhicules seront annoncés dans les prochaines semaines.

Juste avant le LA Auto Show, le Los Angeles Convention Center accueillera également l'AutoMobility LA 2019 (du 18 au 21 novembre). Destinée aux médias et aux professionnels, cette manifestation de quatre jours réunit les leaders de l'automobile et des technologies pour discuter de l'avenir des transports, dévoiler de nouveaux véhicules et présenter les dernières innovations à des milliers de professionnels de l'industrie et de journalistes du monde entier. Une grande partie des véhicules qui seront lancés lors de l'AutoMobility LA seront ensuite exposés au LA Auto Show après avoir été dévoilés.

Pour plus d'informations sur le salon LA Auto Show ou sur l'AutoMobility LA, visitez LAAutoShow.com et AutoMobilityLA.com ou suivez @LAAutoShow sur Twitter, Facebook et Instagram.

À propos du Los Angeles Auto Show et d'Automobility LA

Créé en 1907, le Los Angeles Auto Show (LA Auto Show®) est le premier grand salon de l'automobile de la saison en Amérique du Nord chaque année. En 2016, les journées Press & Trade Days du salon ont fusionné avec la Connected Car Expo (CCE) pour devenir l'AutoMobility LAtm, le premier salon professionnel réunissant les secteurs de la technologie et de l'automobile afin de lancer de nouveaux produits et technologies et de discuter des enjeux les plus pressants quant à l'avenir des transports et de la mobilité. L'Automobility LA 2019 se tiendra au Los Angeles Convention Center du 18 au 21 novembre, période qui coïncide avec les lancements de véhicules par les constructeurs. Le LA Auto Show 2019 ouvrira ses portes au public du 22 novembre au 1er décembre. L'Automobility LA est le lieu où le nouveau secteur automobile concrétise des affaires, dévoile des produits révolutionnaires et fait des annonces stratégiques devant les médias et les professionnels du secteur du monde entier. Le LA Auto Show compte avec le soutien de la Greater LA New Car Dealer Association et est détenu et géré par ANSA Productions. Pour connaître les toutes dernières actualités et informations sur le salon, suivez le LA Auto Show sur Twitter, Facebook ou Instagram et inscrivez-vous sur http://www.laautoshow.com/ pour recevoir des alertes. Pour en savoir plus sur l'Automobility LA, rendez-vous sur http://www.automobilityla.com/ et suivez l'AutoMobility LA sur Twitter, Facebook ou Instagram.

CONTACT AVEC LES MÉDIAS :

FleishmanHillard

FH.LAAUTOSHOW.TEAM@fleishman.com

310-482-4270

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/479829/Automobility_LA_and_LA_Auto_Show.jpg

Communiqué envoyé le 22 août 2019 à 15:24 et diffusé par :