Andersen Global fait son entrée en Colombie





Andersen Global est fière d'annoncer un accord de collaboration avec un cabinet juridique en Colombie. Le cabinet Jiménez, Higuita, Rodríguez & Asociados (JHR Corp.), basé à Bogota D.C. est le premier cabinet avec lequel Andersen Global a choisi de développer une présence dans le pays. La Colombie est le dixième pays d'Amérique latine dans lequel Andersen Global a choisi d'établir sa présence, l'association rassemblant désormais un total près de 900 professionnels dans la région.

Fondé en 2017, JHR emploie environ 50 professionnels du droit et de la fiscalité, chacun d'entre eux ayant également une expérience juridique approfondie en comptabilité. JHR fournit des services à des entreprises nationales et étrangères (privées et publiques) et est spécialisé dans le droit fiscal, la législation douanière et le droit boursier.

« Nous sommes un jeune cabinet, mais notre objectif est de devenir les meilleurs en Colombie », a déclaré Julián Jiménez Mejía, directeur général de bureau chez JHR. « C'est cette volonté qui nous a permis de nous développer si rapidement et de doubler de taille en seulement deux ans. Nos ambitions pour notre cabinet continuent de croître et nous prévoyons d'élargir encore davantage nos capacités de service et notre aptitude à fournir un service encore plus homogène dans le monde entier aux côtés d'Andersen Global. »

« Ce groupe a rapidement conquis le marché et a certainement retenu notre attention. Ils sont déjà en concurrence avec les ?Big Four' et c'est cet esprit entrepreneurial, ancré dans un fort engagement à être le meilleur de sa catégorie, qui, nous le prévoyons, va créer une vraie collaboration fructueuse avec Andersen Global », a confié pour sa part Mark Vorsatz, président d'Andersen Global et PDG d'Andersen Tax LLC.

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd'hui plus de 4 500 collaborateurs à travers le monde, et est présente dans plus de 144 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

