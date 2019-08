Explor signe une convention de fusion avec Pure Nickel





ROUYN-NORANDA, Québec, 22 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Explor inc. (« Explor » ou la « Société ») (Bourse de croissance TSX ; EXS, OTC PK : EXSFF, FSE & BE: E1H1) est heureuse d'annoncer qu'elle a signé aujourd'hui une convention de fusion (la « convention ») avec Pure Nickel Inc. (« Pure Nickel ») pour regrouper les deux sociétés sur la base de 54/46 (Explor /Pure Nickel) (« l'opération »).



En lien avec l'opération, Pure Nickel émettra environ 95 198 612 actions ordinaires de Pure Nickel en échange de toutes les actions ordinaires émises et en circulation d'Explor. Par conséquent, après la réalisation de l'opération, la société issue du regroupement aura environ 177 891 951 actions en circulation dont les actionnaires d'Explor détiendront le contrôle du vote.

Aujourd'hui, Pure Nickel a émis un communiqué de presse intitulé : « Pure Nickel Announces the Entering into an Investment Agreement with Eric Sprott for a Three Million Dollard Investment in Support of a Proposed Merger with Explor Resources ». Veuillez prendre connaissance du communiqué de presse de Pure Nickel pour plus de détails.

Placement privé

En vertu des termes de la convention, Pure Nickel a accepté d'effectuer une souscription de 10 000 000 unités d'Explor à un prix de 0,05 $ l'unité, pour un montant total de 500 000 $. Chaque unité se composera d'une action ordinaire et d'un-demi (½) bon de souscription. Chaque bon de souscription complet donnera droit de souscrire à une action ordinaire d'Explor à un prix de 0,10 $ l'action pour une période de vingt-quatre mois. Les titres qui seront émis à la clôture de ce placement privé seront assujettis à une période de détention de quatre mois et un jour à partir de la clôture. Explor a l'intention d'utiliser le produit du placement privé pour réaliser l'opération et pour les besoins généraux d'entreprise. Ce placement est assujetti à l'approbation de la Bourse de croissance TSX.

Pure Nickel utilisera le produit provenant de l'émission de la débenture pour financer la réalisation de l'opération et pour l'avancement de la propriété aurifère Timmins Porcupine West (la « propriété TPW » ou la « propriété »), située dans le camp minier de Timmins Porcupine en Ontario. M. R. David Russell, l'actuel chef de la direction de Pure Nickel continuera en tant que chef de la direction et président de la nouvelle société et M. Christian Dupont d'Explor, sera vice-président et chef des opérations.

Chris Dupont, président et chef de la direction de Ressources Explor inc. a déclaré: «Le conseil d'administration d'Explor est heureux de procéder à ce regroupement d'entreprises avec Pure Nickel. Nous croyons que cette fusion est dans le meilleur intérêt des actionnaires d'Explor et qu'elle accroîtra la valeur de l'actionnariat. La société issue de ce regroupement d'entreprises travaillera à faire progresser ses projets aurifères tels que le projet Timmins Porcupine West et le projet aurifère Neal de Pure Nickel, vers l'étape de production. »

Les dirigeants de Pure Nickel et d'Explor possèdent une vaste expérience dans le développement de gisements de types similaires au sein du camp minier aurifère de Timmins, tant sur le plan géologique, minier et de la gestion. M. Russell, en tant que chef de la direction d'Apollo Gold de 2002 à 2010 a été l'instigateur de l'acquisition et de la remise en valeur de la mine aurifère Glimmer en 2002, laquelle est ensuite devenue la mine Black Fox au sein de la compagnie Apollo Gold de 2002 à 2010. (N.B. : La mine Black Fox est en opération depuis 2008 et est toujours en production aujourd'hui et exploitée par McEwen Mining).

La propriété

La propriété aurifère Timmins Porcupine West consiste en 264 unités non patentées et 3 claims patentés situés dans les cantons Bristol, Godfrey et Ogden dans le camp minier de Timmins-Porcupine, totalisant 3 550 hectares. La propriété est adjacente à la mine aurifère West Timmins de Tahoe Resources Inc. (maintenant Pan American Silver). La route 101 coupe la propriété en deux et fournit un accès à partir de la ville de Timmins située à 13 km à l'est.

La propriété a été explorée depuis 1927 par le biais de nombreux levés de sol géophysiques et par forages au diamant comptant jusqu'à 111 sondages. En 1984, Dome Exploration a découvert et délimité une zone aurifère minéralisée qui faisait approximativement 350 mètres de longueur et 45 mètres de largeur et qui était ouverte sous 350 mètres de profondeur verticale. Suite au programme d'exploration d'Explor, il est important de noter que l'extension horizontale de la minéralisation aurifère a été accrue à plus de 2 000 mètres. La continuité de la minéralisation continue de se confirmer et la structure est toujours ouverte en profondeur sous les 600 mètres. Explor a recoupé de la minéralisation aurifère dans 121 des 126 sondages forés et dans 64 des 65 sondages en biseaux (wedges) effectués.

L'information technique contenue dans le présent communiqué de presse a été examiné et approuvé par Christian Dupont, ingénieur, une personne qualifiée en vertu du Règlement 46-101 sur l'information concernant les projets miniers.

Ressources Explor inc. est une compagnie publique inscrite à la Bourse canadienne de croissance TSX (EXS), sur l'OTC PK (EXSFF) et à la Bourse de Francfort et de Berlin (E1H1).

Ce communiqué de presse a été préparé par Ressources Explor inc. La Bourse de Croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué de presse.

Pure Nickel

Pure Nickel est une société d'exploration et de mise en valeur de minéraux. Depuis le début de 2019, Pure Nickel a entrepris des démarches stratégiques afin d'étendre son champ d'action à l'exploration aurifère et argentifère. L'ajout du projet Neal en Idaho, en partenariat avec Eric Sprott, donne à la compagnie l'accès à un projet d'exploration aurifère à un stade avancé qui devrait continuer de générer des résultats d'exploration positifs et qui offre le potentiel de passer à la production.

La Société

Ressources Explor inc. est une société canadienne d'exploration minière qui détient des propriétés en Ontario, au Québec, en Saskatchewan et au Nouveau-Brunswick. Explor se concentre actuellement sur l'exploration dans la ceinture de roches vertes de l'Abitibi. Cette ceinture se retrouve dans les provinces du Québec et de l'Ontario avec environ 33 % en Ontario et 67 % au Québec. La ceinture de roches vertes de l'Abitibi a produit plus de 180 000 000 onces d'or et 450 000 000 tonnes de métaux de base au cours du dernier siècle. La Société a été continuée en vertu des lois de l'Alberta en 1986 et a ses bureaux principaux au Québec depuis 2006.

Le principal projet de Ressources Explor inc. est le projet Timmins Porcupine West (TPW) situé dans le camp minier de Porcupine, province de l'Ontario. Les ressources minérales de TPW (communiqué de presse du 27 août 2013) comprennent ce qui suit :





Les ressources minérales près de la surface à une teneur de coupure de 0,30 g/t Au sont les suivantes : Indiquées : 213 000 oz (4 283 000 tonnes à 1,55 g/t Au) Présumées : 77 000 oz (1 140 000 tonnes à 2,09 g/t Au) Les ressources minérales souterraines à une teneur de coupure de 1,70 g/t Au sont les suivantes : Indiquées : 396 000 oz (4 420 000 tonnes à 2,79 g/t Au) Présumées : 393 000 oz (5 185 000 tonnes à 2,36 g/t Au)

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs reliés aux activités d'Explor ou à son secteur d'activité. Ces énoncés prospectifs sont basés sur les activités, des estimations, prévisions et projections. Ils ne sont pas une garantie de la performance future et comprennent des risques et des incertitudes qui sont difficiles à prédire et peuvent être hors du contrôle d'Explor. Un nombre important de facteurs peuvent faire en sorte que les conséquences et résultats peuvent différer considérablement de ceux exprimés dans les énoncés prospectifs, y compris ceux présentés dans d'autres documents publics de la Société. De plus, ces énoncés se réfèrent à la date à laquelle ils ont été faits. Par conséquent, il ne faut pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Explor ne s'engage nullement à réviser ces énoncés prospectifs ni à publier une mise à jour pour tenir compte d'événements, de circonstances ou de faits postérieurs à la date du présent communiqué, qu'ils soient prévisibles ou non, à moins d'y être tenue selon les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter :

Christian Dupont, président Tél : 888-997-4630 ou 819-797-4630 Fax : 819-797-1870 Site Web : www.explorresources.com Courriel: info@explorresources.com

Communiqué envoyé le 22 août 2019 à 14:55 et diffusé par :