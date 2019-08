Partenariat entre le gouvernement du Québec et la Fédération de la relève agricole du Québec - Le gouvernement du Québec investit pour encourager et stimuler la relève agricole





SAINT-SIMON-LES-MINES, QC, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - Afin d'encourager les jeunes à se tourner vers une carrière dans le monde de l'entreprise agricole, le gouvernement du Québec est heureux d'attribuer un soutien financier à la Fédération de la relève agricole du Québec (FRAQ). L'adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, en a fait l'annonce, aujourd'hui, à la ferme Berlyngo, en Beauce, en compagnie de la présidente de la Fédération de la relève agricole, Julie Bissonnette.

Ainsi, le Secrétariat à la jeunesse accorde une somme de 200 000 $ à la FRAQ, un organisme affilié à l'Union des producteurs agricoles qui se consacre à la relève dans le domaine. La somme servira à la production et la diffusion de capsules vidéos pour faire la promotion de l'entrepreneuriat agricole ainsi qu'à l'ajout d'une quatrième ressource consacrée à la coordination de projets de relève agricole, à la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et au soutien des démarches de transfert d'entreprises agricoles.

« Les régions du Québec ne seraient pas les mêmes sans nos entreprises agricoles. Cependant, le manque de relève et la rareté de main-d'oeuvre affectent beaucoup d'entreprises et bien des secteurs de notre économie. Celui de l'agroalimentaire n'est pas à l'abri. Lorsqu'il est question d'agriculture, je prends la chose particulièrement au sérieux. Après tout, l'agriculture est à la base de notre alimentation, sans compter qu'il s'agit d'un facteur clé qui favorise le dynamisme de nos régions. Notre gouvernement souhaite envoyer le signal clair que faire le choix de l'agriculture est attrayant, valorisant et passionnant. Avec ce projet, la FRAQ parviendra sans aucun doute à capter l'intérêt de jeunes agricultrices et agriculteurs potentiels et à favoriser une belle relève dans le domaine. »

Samuel Poulin, député de Beauce-Sud et adjoint parlementaire du premier ministre pour le volet jeunesse

« Cette aide financière offerte par le gouvernement du Québec vient renforcer les efforts du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation pour aider la relève dans le secteur agricole. Ce faisant, cette contribution vient appuyer une orientation bien présente dans la Politique bioalimentaire 2018-2025 -- Alimenter notre monde selon laquelle une relève compétente et déterminée est essentielle pour assurer un avenir prospère à l'agriculture québécoise. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Ce partenariat entre notre organisation et le gouvernement du Québec donne l'élan nécessaire pour soutenir les démarrages d'entreprises agricoles et les transferts de ces fermes entre les générations. Il ne manque pas de relève, dans les écoles d'agriculture du Québec, et la FRAQ va continuer à travailler fort, dans les prochaines années, pour que se concrétise le rêve de ces jeunes, de devenir chefs d'entreprise. »

Julie Bissonnette, présidente de la Fédération de la relève agricole du Québec

À propos de la Fédération de la relève agricole du Québec

La FRAQ regroupe plus de 2 100 jeunes de 16 à 39 ans, dans toutes les régions du Québec, qui ont comme champ d'intérêt commun l'agriculture. Ces jeunes sont en voie d'établissement, déjà établis ou tout simplement passionnés par cette vocation. La Fédération leur donne une voix forte pour défendre l'intérêt général de la profession. Elle est affiliée à l'Union des producteurs agricoles du Québec.

