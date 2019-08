Parc national d'Opémican - Inauguration officielle du secteur de la Pointe-Opémican





LANIEL, QC, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Pierre Dufour, et le président-directeur général de la Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), M. Jacques Caron, ont procédé aujourd'hui à l'inauguration officielle du secteur de la Pointe-Opémican qui vient concrétiser l'ouverture complète du parc national d'Opémican, dans le Témiscamingue.

«?Je tiens à saluer la contribution de tous ceux qui oeuvrent depuis des années à la création du parc national d'Opémican. J'insiste sur le rôle majeur que vient jouer une attraction touristique de cette qualité dans le dynamisme économique régional. Il faut aussi souligner l'importance de préserver la richesse naturelle et patrimoniale de territoires comme celui-ci.» a déclaré le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour.

«?Le parc national d'Opémican est devenu le 24e parc national du réseau de la Sépaq. On ne réalise pas toujours l'ampleur de la tâche et je félicite pour leur travail acharné les différentes équipes qui ont permis à cet établissement magnifique de voir le jour. Cette inauguration marque le début d'une belle aventure pour le parc national d'Opémican?», a affirmé le PDG de la Sépaq, M. Jacques Caron.

Le parc national d'Opémican protège 252,5 km2 d'une richesse naturelle exceptionnelle, peuplée notamment de pins blancs et rouges spectaculaires. Il met en valeur une partie des majestueux lacs Témiscamingue et Kipawa, et la majorité de la rivière Kipawa, dont sa spectaculaire chute. Le parc national a aussi entamé la restauration des bâtiments historiques qui constituaient le poste de relais de flottage du bois de la pointe Opémican.

Cette nature sauvage se laisse découvrir au fil d'un réseau de sentiers et de cours d'eau donnant accès à des paysages époustouflants. Le parc national d'Opémican compte une soixantaine d'emplacements de camping et 15 unités de prêt-à-camper pour passer une nuit inoubliable dans un décor enchanteur.

