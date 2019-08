La ministre Danielle McCann annonce une bonification importante du soutien financier octroyé aux organismes communautaires des régions de Montréal et de Laval





MONTRÉAL, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui une hausse historique du financement accordé aux organismes communautaires en santé et services sociaux des régions de Montréal et de Laval. Pour l'occasion, la ministre était accompagnée de la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.

Ainsi, dès 2019-2020, le milieu communautaire de la région de Montréal bénéficiera d'une aide financière récurrente supplémentaire de plus de 6 M$, qui vient s'ajouter au montant de 150 M$ déjà alloué dans le cadre du Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC). Pour la région de Laval, c'est une aide financière récurrente supplémentaire de plus de 0,8 M$ qui vient s'ajouter au montant de plus de 21,4 M$ déjà octroyé.

S'appuyant sur les balises régionales et les besoins prioritaires des organismes communautaires, ce rehaussement permettra de répondre aux besoins prioritaires identifiés en augmentant la capacité des organismes à faire face notamment aux demandes croissantes ou aux défis particuliers.

Citations :

« Le soutien aux personnes vulnérables de la communauté est un enjeu qui me touche particulièrement. Notre gouvernement est résolu à en faire davantage pour mieux soutenir les organismes communautaires qui sont engagés auprès de ces personnes. Le rehaussement important du financement du Programme de soutien aux organismes communautaires, du jamais vu, le démontre. Merci aux équipes dont le travail n'est rien de moins qu'exceptionnel. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Avec une telle hausse de leur financement, nos organismes communautaires se voient encore mieux soutenus dans leur mission de venir en aide aux personnes démunies. Je suis très fière que notre gouvernement contribue ainsi à consolider les actions de ces organismes, par un appui aussi concret et bien adapté aux besoins réels de la communauté montréalaise. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants :

Rappelons que dans le cadre des mesures issues du budget 2019-2020, le gouvernement a annoncé un rehaussement significatif du PSOC qui vise à soutenir encore davantage la mission globale des organismes communautaires.

C'est donc un financement additionnel récurrent qui correspond, pour 2019-2020, à un ajout de 30 M$ à l'enveloppe globale du PSOC. Ce montant s'ajoute aux bonifications progressives s'échelonnant sur cinq ans annoncées en 2017-2018 qui représentent 5 M$ pour 2019?2020. Le rehaussement total pour l'année en cours est donc de 35 M$. À ce montant s'ajoute une indexation annuelle de 1,8 % de l'enveloppe globale 2018-2019 du PSOC.

Cet ajout historique de ressources financières est une reconnaissance de l'importance qu'accorde le gouvernement à la contribution des organismes communautaires en santé et services sociaux pour l'amélioration de la santé et du bien-être des personnes qui ont des besoins.

Enfin, soulignons que le PSOC respecte l'autonomie des organismes communautaires de définir leurs orientations, leurs politiques et leurs approches. Le financement offert par le programme vient contribuer à la consolidation des actions de ces organismes, de manière complémentaire au soutien déjà fourni par la communauté.

