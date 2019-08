Le gouvernement du Canada octroie une aide financière pour appuyer les légumineuses canadiennes





MONTRÉAL, le 22 août 2019 /CNW/ - La ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, Marie-Claude Bibeau, a annoncé l'octroi d'un investissement pouvant atteindre 1,6 million de dollars à Pulse Canada dans le cadre du programme Agri-assurance lors de sa participation au Congrès de 2019 sur les légumineuses et les cultures spéciales à Montréal. Le financement permettra à Pulse Canada de maintenir les marchés de grande valeur et de positionner le Canada comme fournisseur privilégié de produits à base de légumineuses.

Grâce à ce financement, Pulse Canada produira des outils et des données qui mettront en évidence la qualité constante et la densité nutritionnelle des légumineuses canadiennes, ainsi que les avantages environnementaux de l'industrie afin d'assurer une demande soutenue pour ces produits ici et à l'étranger.

Le financement appuiera deux activités principales, notamment l'établissement de normes harmonisées sur les ingrédients à base de légumineuses et l'élaboration de données et d'outils visant à sensibiliser les gens aux avantages des légumineuses et des systèmes de culture canadiens comportant des légumineuses sur le plan de la durabilité.

Citations

« Je sais à quel point nos producteurs et productrices se dévouent pour cultiver les meilleures légumineuses au monde. Leurs produits présentent des avantages nutritionnels et environnementaux incroyables - ce n'est pas étonnant qu'ils soient de plus en plus en demande. Cet investissement aidera Pulse Canada à promouvoir les légumineuses canadiennes sur les marchés internationaux, ce qui contribuera à l'atteinte de notre cible de 75 milliards de dollars par année en exportations agroalimentaires canadiennes d'ici 2025. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

"Notre industrie s'est engagée à innover en matière de produits et de services afin d'accroître les marchés pour les légumineuses à grain canadiennes, qui offrent une qualité, une nutrition et une durabilité constantes comme valeurs fondamentales. Notre partenariat avec le gouvernement du Canada nous aidera à continuer de mettre en valeur les attributs de qualité des légumineuses canadiennes et à faire en sorte que nous demeurions un chef de file mondial dans l'industrie des légumineuses "

- Gord Bacon, chef de la direction, Pulse Canada

Les faits en bref

Le programme Agri-assurance du Partenariat canadien pour l'agriculture soutient, à l'échelon national, les projets destinés à aider l'industrie à élaborer et à adopter des systèmes, des normes et des outils qui lui permettent de formuler des allégations pertinentes sur la santé et la salubrité des produits agricoles et agroalimentaires canadiens.

Le Canada est le plus grand exportateur mondial de légumineuses et le plus grand producteur et exportateur de pois et de lentilles au monde.

est le plus grand exportateur mondial de légumineuses et le plus grand producteur et exportateur de pois et de lentilles au monde. Pulse Canada est l'association nationale des producteurs, négociants et transformateurs de légumineuses canadiennes, c'est-à-dire les lentilles, pois secs, haricots et pois chiches.

Liens additionnels

Suivez-nous sur Twitter : AAC_Canada

Aimez notre page Facebook : AgricultureCanadienne

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Communiqué envoyé le 22 août 2019 à 13:38 et diffusé par :