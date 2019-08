Les inscriptions pour le Sommet 2020 mondial sur la sécurité des patients, la science et la technologie sont désormais ouvertes





Les inscriptions pour le Sommet 2020 mondial de la Patient Safety Movement Foundation (PSMF) sur la sécurité des patients, la science et la technologie sont désormais ouvertes. Organisé en collaboration avec l'International Society for Quality in Health Care (ISQua), l'American Society of Anesthesiologists et l'European Society of Anaesthesiology, le 8e Sommet annuel rassemblera des dirigeants d'hôpitaux, des innovateurs dans le domaine médical et en technologies de l'information, des défenseurs des droits des patients, des décideurs ainsi que des représentants gouvernementaux afin de discuter de solutions permettant d'éliminer les décès évitables de patients dans les hôpitaux du monde entier.

« Les décès évitables de patients dus à des erreurs médicales restent un défi majeur et nous avons beaucoup de travail à faire pour atteindre notre objectif de zéro décès dus à ces erreurs », a déclaré le Dr David Mayer, PDG de la PSMF. « Lors de notre Sommet, nous partagerons d'importantes informations et expériences qui nous permettront de mettre au point des solutions à ces défis en vue d'éliminer les erreurs et de sauver des vies. Si vous êtes prêt à rejoindre ce mouvement, inscrivez-vous pour y participer. »

Pour plus d'informations sur le Sommet 2020 mondial sur la sécurité des patients, la science et la technologie, rendez-vous sur http://patientsafetymovement.org/summit. Pour vous inscrire, rendez-vous sur la page d'inscription.

Pour la première fois, le Sommet de cette année proposera un Symposium de pré-Sommet qui se déroulera le jeudi 5 mars. Les résumés sont acceptés pour permettre aux participants de présenter leurs travaux. Les soumissions doivent être alignées sur les solutions réalisables en faveur de la sécurité des patients (Actionable Patient Safety Solutions, APSS) de la PSMF.

Lors du Sommet, la PSMF reconnaîtra également les promoteurs les plus influents en matière de sécurité des patients et leur décernera des Prix humanitaires. Les prix récompenseront les dirigeants qui ont contribué de manière significative à l'élimination des décès évitables de patients au cours de l'année passée.

Le Prix humanitaire Steve Moreau (Steve Moreau Humanitarian Award) est décerné aux personnes qui, faisant preuve de leadership, s'emploient activement à améliorer la sécurité des patients au sein de leur système de santé.

Le Prix humanitaire Beau Biden (Beau Biden Humanitarian Award) reconnaît les politiciens, ou les personnes du secteur public, qui consacrent leur travail à l'amélioration de la sécurité des patients.

Ces prix sont remis en souvenir de Steve Moreau et de Beau Biden afin de commémorer leur dévouement au service du public et leur engagement en faveur de la sécurité des patients. Pour nominer un dirigeant exemplaire digne de recevoir un Prix humanitaire, visitez notre site.

Le Sommet 2020 se déroulera du 5 au 7 mars 2020, au Waterfront Beach Resort à Huntington Beach, Californie.

À propos de la Patient Safety Movement Foundation

Chaque année, plus de 200 000 personnes meurent inutilement dans les hôpitaux américains. Dans le monde, 4,8 millions de vies sont perdues de la même manière. La Patient Safety Movement Foundation (PSMF) est une organisation mondiale à but non lucratif qui propose des outils gratuits pour aider à réduire à ZÉRO le nombre des décès évitables dus à des erreurs hospitalières. La Patient Safety Movement Foundation a été établie grâce au soutien de la Masimo Foundation for Ethics, Innovation, and Competition in Healthcare, dans le but de réduire à ZÉRO le nombre des décès évitables. L'amélioration de la sécurité des patients demandera la collaboration de tous les intervenants, y compris les patients, les prestataires de soins de santé, les sociétés de technologie médicale, les autorités gouvernementales, les employeurs et les payeurs du secteur privé. La PSMF organise également le Sommet mondial sur la sécurité des patients, la science et la technologie, qui rassemble certains des plus brillants esprits de la planète pour des discussions et de nouvelles idées stimulantes visant à bousculer l'ordre établi. Nos solutions réalisables en faveur de la sécurité des patients (Actionable Patient Safety Solutions, APSS) permettent de mettre en place des processus fondés sur des preuves pour aider les hôpitaux à éliminer les erreurs. Notre engagement en faveur de la transparence des données (Open Data Pledge) encourage les entreprises spécialisées dans les technologies de la santé à partager les données pour lesquelles leurs produits sont achetés. Consultez le site patientsafetymovement.org.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

