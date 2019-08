Le Canada investit dans les technologies pour véhicules électriques au Québec





QUÉBEC, le 22 août 2019 /CNW/ - Le plan national sur le climat sert la planète et les Canadiens. Les véhicules zéro émission sont appelés à jouer un rôle clé dans notre avenir énergétique propre. Comme les familles font des choix plus verts qu'avant, le Canada leur propose davantage d'options pour leur permettre de se déplacer en voiture tout en limitant la pollution.

Le ministre des Ressources naturelles du Canada, l'honorable Amarjeet Sohi, a annoncé aujourd'hui un investissement total de près de 2 millions de dollars dans deux projets de l'entreprise québécoise Mogile Technologies Inc., qui veut offrir des solutions novatrices pour les infrastructures de recharge de véhicules électriques au Québec.

Le premier projet bénéficiera d'un investissement de 1,136 million de dollars pour l'essai d'une nouvelle technologie compatible avec de multiples réseaux de recharge de véhicules électriques. En plus de réduire la pression sur le réseau électrique pendant la période de pointe, cette technologie permettrait de modifier de manière dynamique la puissance de charge et les tarifs en fonction de la demande prévue.

Le second projet bénéficiera d'un investissement de 861 000 $ en vue de l'établissement d'un compte unique permettant aux conducteurs de véhicules électriques de payer pour l'utilisation de n'importe quelle station de recharge, ce qui leur simplifierait la vie en plus d'améliorer le modèle d'affaires des exploitants d'infrastructures de recharge.

Ces deux projets financés par le Programme d'infrastructures vertes fourniront des données utiles à de futurs projets d'énergie propre qui créeront de l'emploi et réduiront la pollution au Canada.

Dans le but de protéger l'environnement et de léguer une planète plus saine aux générations futures, le plan national sur le climat met en place différentes mesures, notamment des actions destinées à protéger nos océans, à éliminer progressivement les centrales électriques au charbon, à investir dans les énergies renouvelables et les transports en commun ainsi qu'à réduire la pollution par le plastique. Les véhicules zéro émission sont au coeur de la stratégie adoptée par le Canada pour lutter contre les changements climatiques tout en stimulant l'économie.

Citations

« Privilégier les véhicules électriques est une manière pratique et efficace pour les Canadiens de réduire la pollution et de combattre les changements climatiques. Le gouvernement du Canada continuera donc d'investir dans les infrastructures nécessaires pour offrir des solutions de recharge simples et rapides aux conducteurs de véhicules à faibles émissions, afin d'encourager des déplacements en voiture plus propres. »

L'honorable Amarjeet Sohi

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Les conducteurs canadiens seront plus nombreux à opter pour des véhicules électriques si on leur simplifie la vie au moment de la recharge. Pour que ce choix s'impose naturellement, il faut aménager des infrastructures qui font un usage optimal des ressources énergétiques disponibles. C'est justement ce que permet notre passeport de paiement ChargeHub et notre système de gestion d'infrastructures centralisé ChargeHub. »

Simon Ouellette

PDG, Mogile Technologies Inc.

