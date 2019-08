Le Festival de cinéma de la ville de Québec s'invite à l'Assemblée nationale





QUÉBEC, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - L'Assemblée nationale est heureuse de s'associer à un événement culturel qui attire les foules depuis plusieurs années : le Festival de cinéma de la ville de Québec (FCVQ). En devenant un lieu partenaire de cette édition, l'agora du pavillon d'accueil de l'Assemblée nationale sera le théâtre de trois activités destinées au grand public.

«?C'est avec enthousiasme que l'Assemblée nationale se joint au Festival de cinéma de la ville de Québec qui vise à démocratiser le 7e art. Cet événement s'inscrit résolument dans la volonté de notre institution de se rapprocher des citoyennes et citoyens et de créer un espace vivant et ouvert?», a déclaré le président de l'Assemblée nationale, M. François Paradis.

«?Le Festival de cinéma de la ville de Québec est honoré d'ajouter l'Assemblée nationale comme lieu de diffusion cette année. Notre programmation de conférences s'intègre parfaitement dans la mission de la nouvelle agora et nous sommes fébriles à l'idée de faire découvrir cet espace à nos cinéphiles?», a ajouté M. Ian Gailer, le directeur général du Festival.

Les activités du Festival à l'honneur à l'Assemblée nationale favoriseront les échanges et les discussions à teneur sociale et politique.

Seront au programme :

Vendredi 13 septembre 2019, à 10 h : «?Versions de travail?», une conférence en compagnie de Johanne Larue et son équipe de la SODEC, ainsi que de l'équipe derrière VINLAND, le prochain film du cinéaste Benoît Pilon (Iqaluit, Ce qu'il faut pour vivre). Sous forme d'échanges, cette conférence présentera le cheminement de ce projet de long métrage de fiction, de sa conception à son premier dépôt en production et des suivants.

Lundi 16 septembre 2019, à 20 h : «?CinéPhilo?», une initiative du Département de philosophie du Cégep de Lévis-Lauzon, proposera une projection de courts-métrages et de documentaires sur le thème de la catastrophe et de la crise environnementale. Lors de cette activité, les participantes et participants visionneront d'abord quatre oeuvres et pourront, par la suite, échanger sur différents sujets tout en abordant divers enjeux liés à la thématique proposée.

Mercredi 18 septembre 2019, à 15 h 30 : Conférence hommage à Louis Bélanger, réalisateur, scénariste et acteur de Québec. Sous la forme d'une conversation, M. Bélanger présentera brièvement son parcours et répondra aux questions du public.

Pour connaître la programmation complète du FCVQ, consultez le site Internet du Festival à l'adresse suivante : www.fcvq.ca/calendrier.

Pour en apprendre davantage sur l'Assemblée nationale, la population est invitée à consulter le site Internet de l'institution à l'adresse suivante : www.assnat.qc.ca.

Note : Une pièce d'identité avec photo est requise pour entrer au parlement.

