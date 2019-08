Le gouvernement du Canada annonce la 100e désignation de phare patrimonial





Un phare sur l'île du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, est protégé en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux

OTTAWA, le 22 août 2019 /CNW/ - Les lieux patrimoniaux du Canada sont le reflet de la richesse et de la diversité du patrimoine du pays et donnent à la population canadienne une occasion d'en apprendre davantage sur les différentes facettes de l'histoire du Canada.

La ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada, Catherine McKenna, a annoncé aujourd'hui la désignation du phare de la Pointe Enragée, situé en Nouvelle?Écosse, à titre de 100e phare patrimonial désigné au Canada.

Le phare de la Pointe Enragée est une tour octogonale en béton armé perchée en haut d'une falaise de l'île de Chéticamp, guidant les marins à l'intérieur du détroit de Northumberland et du havre de Chéticamp.

Cette nouvelle désignation porte à 100 le nombre total et stupéfiant de phares répartis dans huit provinces qui sont maintenant protégés en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux, et d'autres désignations suivront. On compte parmi ces désignations quelques-uns des phares les plus importants au pays sur les plans architectural et historique, notamment le phare de Triple Island en Colombie-Britannique, le phare de l'île du Pot à l'Eau-de-Vie au Québec, et le phare du cap Spear à Terre-Neuve-et-Labrador, de précieux symboles du patrimoine maritime du pays.

Cette désignation tombe à point nommé, car 2019 marque le 100e anniversaire de la création de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada. Pour fêter ce centenaire, les Canadiennes et Canadiens sont encouragés à visiter le réseau de lieux patrimoniaux du Canada pour en apprendre davantage sur les personnes, les lieux et les événements qui ont contribué à façonner l'histoire de notre pays. Des phares aux champs de bataille, des quartiers historiques aux paysages culturels, il y a un éventail impressionnant de lieux et d'histoires à découvrir.

Le gouvernement du Canada continue de travailler en collaboration avec les groupes communautaires et les autres ordres de gouvernement afin de faciliter la désignation des phares patrimoniaux et d'assurer leur protection pour le bénéfice et le plaisir des générations futures.

Citations

« Je suis fière de célébrer le fait que 100 phares à l'échelle du Canada sont maintenant protégés en vertu de la Loi. Cette 100e désignation est particulièrement pertinente, car la Commission des lieux et monuments historiques du Canada fête son 100e anniversaire cette année. Les phares patrimoniaux du Canada sont des représentations emblématiques de nos collectivités et ils ont joué un rôle crucial pour assurer la sécurité des marins. Notre gouvernement est déterminé à protéger ces lieux spéciaux et j'invite tous les Canadiens et toutes les Canadiennes à profiter de l'occasion pour en apprendre davantage sur notre histoire riche et diversifiée, notamment sur nos traditions maritimes ancestrales. »

L'honorable Catherine McKenna

Ministre de l'Environnement et du Changement climatique et ministre responsable de Parcs Canada

« Les phares sont de précieux symboles de notre patrimoine marin. Le phare de la Pointe Enragée fait partie intégrante de la communauté de Chéticamp. Cette désignation de phare patrimonial garantira que ce phare sera protégé pendant de nombreuses générations. Je suis fier de reconnaître cette désignation, car les phares contribuent non seulement à l'économie locale, mais ils sont aussi d'importantes attractions touristiques en Nouvelle?Écosse. »

Rodger Cuzner

Député de Cap-Breton - Canso et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail

Les faits en bref

Parmi les 100 phares patrimoniaux, 42 sont gérés par le gouvernement fédéral et 58 seront gérés par de nouveaux propriétaires non fédéraux, y compris le phare de la Pointe Enragée.

La Loi sur la protection des phares patrimoniaux a été établie en 2010 pour protéger les phares ayant une valeur patrimoniale importante qui appartiennent au gouvernement fédéral. La Loi protège le caractère patrimonial des phares désignés et oblige les propriétaires fédéraux et non fédéraux à les entretenir, à en prendre soin et à les gérer de façon responsable.

a été établie en 2010 pour protéger les phares ayant une valeur patrimoniale importante qui appartiennent au gouvernement fédéral. La Loi protège le caractère patrimonial des phares désignés et oblige les propriétaires fédéraux et non fédéraux à les entretenir, à en prendre soin et à les gérer de façon responsable. Les désignations en vertu de la Loi sur la protection des phares patrimoniaux sont réalisées par la ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du Canada .

sont réalisées par la ministre de l'Environnement et du Changement climatique sur la recommandation de la Commission des lieux et monuments historiques du . Créée en 1919, la Commission des lieux et monuments historiques du Canada conseille la ministre de l'Environnement et du Changement climatique concernant l'importance historique nationale des lieux, des personnages et des événements qui ont contribué à l'histoire du Canada . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus et que ces histoires importantes sont communiquées à la population canadienne.

conseille la ministre de l'Environnement et du Changement climatique concernant l'importance historique nationale des lieux, des personnages et des événements qui ont contribué à l'histoire du . En collaboration avec Parcs Canada, la Commission s'assure que les éléments revêtant une importance historique nationale sont reconnus et que ces histoires importantes sont communiquées à la population canadienne. En plus de fournir des recommandations concernant les désignations d'importance historique nationale, la Commission procure également des conseils sur les gares ferroviaires patrimoniales, les lieux de sépulture des premiers ministres du Canada et les phares patrimoniaux.

