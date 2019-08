Le ministre Bains annonce un soutien pour les prochains champions canadiens en matière de technologies propres





Les investissements de Technologies du développement durable Canada contribueront à la création d'emplois, à la diminution de la pollution, à la réduction des coûts d'énergie et à la mise au point de technologies propres intelligentes

MISSISSAUGA, ON, le 22 août 2019 /CNW/ - Dans tout le pays, des entreprises à l'avant-garde de l'innovation en matière de technologies propres élaborent des solutions qui favoriseront l'essor économique, la création d'emplois et la protection de l'environnement. Le gouvernement du Canada a privilégié les investissements dans les technologies propres afin de s'assurer que les entreprises d'ici sont en mesure de se démarquer au sein de cette industrie croissante dont la valeur devrait atteindre 2,5 billions de dollars d'ici 2022.

Aujourd'hui, le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains, a participé à l'assemblée publique annuelle de Technologies du développement durable Canada (TDDC) pour expliquer comment 18 entreprises d'un bout à l'autre du pays mobiliseront des fonds de l'ordre de 56 millions de dollars en vue de commercialiser des technologies propres novatrices. Ces 18 projets contribueront au maintien de 265 emplois et à la création de 100 autres partout au Canada.

Ces innovations ont des répercussions aux quatre coins du pays. Par exemple, à Vancouver, en Colombie-Britannique, Routific permet de réduire les coûts et les émissions de carburant à la dernière étape de la chaîne logistique de livraison; tandis qu'au Québec, le développeur de logiciels Kaloom inc. travaille à l'optimisation de la consommation d'énergie des serveurs; et qu'en Ontario, JDRF Electromag met au point un éclairage intelligent et à faible coût pour les immeubles commerciaux. Les entreprises canadiennes de technologies propres d'un océan à l'autre ouvrent la voie pour ce qui est de trouver des solutions aux défis environnementaux.

Les investissements réalisés dans les technologies propres s'inscrivent dans le Plan pour l'innovation et les compétences du gouvernement, une stratégie pluriannuelle qui vise à faire du Canada un centre mondial d'innovation et qui entraîne ainsi la création de bons emplois pour la classe moyenne dans l'ensemble du pays.

Citations

« Les Canadiens dirigent la transition mondiale vers une économie à faible émission de carbone, et les technologies propres sont un élément clé de la solution. Notre gouvernement met en place les conditions qui permettront aux Canadiens de saisir les possibilités que procurent les technologies propres afin de créer de bons emplois et de laisser à nos enfants une planète en meilleur état. »

- Le ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique, l'honorable Navdeep Bains

« TDDC favorise l'innovation canadienne dans le domaine des technologies propres en obtenant des résultats pour les entreprises qui commercialisent leurs produits et services à l'échelle mondiale. Les entrepreneurs canadiens du secteur des technologies propres sont sur le point de réaliser une percée. TDDC est fière de jouer un rôle de premier plan dans la réussite de nos leaders en technologies propres. »

- La présidente-directrice générale de Technologies du développement durable Canada, Leah Lawrence

Les faits en bref

Le Canada se classe au premier rang des pays du G20 pour ce qui est de l'innovation en matière de technologies propres. Douze entreprises canadiennes figuraient au palmarès Global Cleantech 100 de 2019, publié en janvier. Au cours des deux dernières années, une entreprise sur dix se retrouvant sur cette liste était un partenaire de TDDC.

TDDC est une fondation créée par le gouvernement du Canada pour soutenir les entreprises canadiennes qui ont le potentiel de devenir des chefs de file mondiaux grâce à la conception et à la démonstration de nouvelles technologies visant à résoudre certains de nos problèmes environnementaux les plus pressants.

TDDC a investi plus de 1,15 milliard de dollars dans près de 400 entreprises. Ces entreprises créent plus de 13 000 emplois bien rémunérés, et réduisent les émissions de gaz à effet de serre de 18,1 mégatonnes d'équivalent de dioxyde de carbone chaque année.

Au cours de la dernière année seulement, TDDC a soutenu 2 164 emplois dans le secteur des technologies propres.

Le Carrefour de la croissance propre travaille de concert avec des entreprises afin de faire avancer des projets de technologies propres au Canada. L'équipe de spécialistes du Carrefour, qui vient de l'ensemble du gouvernement, aide les concepteurs et les adopteurs de technologies propres à cerner les programmes et les services fédéraux qui répondent le mieux à leurs besoins.

Liens connexes

Liste des projets de technologies propres recevant un appui de TDDC

