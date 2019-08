Avis Aux Médias - Une épreuve cycliste d'endurance extrême se termine à l'Hôpital de Montréal pour enfants





La 15e édition du Défi vélo 401 Vacances Air Canada transforme la vie d'enfants atteints du cancer

MONTRÉAL, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - Trente-cinq cyclistes arriveront le vendredi 23 août à Montréal après avoir parcouru en 3 jours un trajet exténuant de 576 kilomètres depuis Toronto, dans le cadre du Défi Vélo 401 Vacances Air Canada, une initiative de la famille Piccoli au profit des jeunes patients de l'Hôpital de Montréal pour enfants.

QUOI : Défi Vélo 401 Vacances Air Canada



QUI : Gene Piccoli, vice-président, conseiller en placement, CIBC Wood Gundy et fondateur, Défi Vélo 401



QUAND : Vendredi 23 août 2019

14 h 30 (EST)



OÙ : Hôpital de Montréal pour enfants

Atrium P.K. Subban (S1)

1001, boulevard Décarie

Montréal, QC, H4A 3J1

À PROPOS DE LA FONDATION DE L'HÔPITAL DE MONTRÉAL POUR ENFANTS

La Fondation de l'Hôpital de Montréal pour enfants a pour mission d'inspirer et de mobiliser la communauté pour soutenir l'innovation en recherche, en enseignement et en soins cliniques à l'Hôpital de Montréal pour enfants, une institution d'enseignement pédiatrique de la faculté de médecine de l'Université McGill, et la recherche pédiatrique à l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill. Depuis sa création en 1973, la Fondation a amassé 474,5 millions de dollars, somme qui a permis de transformer la vie des enfants malades grâce aux projets de recherche et d'enseignement à la fine pointe de la science et aux soins de haut calibre. Pour en savoir plus, visitez le site www.fondationduchildren.com .

