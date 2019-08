Fonds d'appui au rayonnement des régions - Près de 2,2 M$ pour cinq projets dans la région de Lanaudière





BERTHIERVILLE, QC, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, a annoncé un soutien financier de près de 2,2 M$ pour la réalisation de cinq initiatives soumises dans le cadre du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FARR).

Celles-ci répondent à quatre des priorités établies pour la région, lesquelles se trouvent également au coeur de la stratégie gouvernementale pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires (voir l'annexe au communiqué).

Pour l'occasion, M. Fitzgibbon était accompagné de la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, ainsi que du président de la Table des préfets de Lanaudière et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions, M. Normand Grenier.

Citations :

« Notre gouvernement contribue au développement des communautés et au rayonnement des régions comme celle de Lanaudière par l'entremise des projets FARR. Il est essentiel pour nous de mettre au coeur de nos actions l'écoute et la collaboration avec les acteurs des milieux pour assurer la vitalité et l'essor de toutes les régions. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je tiens à remercier toutes les personnes qui participent à la réalisation de ces initiatives culturelles, environnementales et éducatives. Je suis certain qu'elles contribueront à répondre aux besoins de nos citoyens en tenant compte des réalités de Lanaudière. »

Pierre Fitzgibbon, ministre responsable de la région de Lanaudière

« L'annonce d'aujourd'hui démontre à quel point nos acteurs socioéconomiques sont proactifs et se mobilisent autour de projets structurants pour notre région. Leur engagement dans le développement de notre communauté et leur souci à la rendre meilleure est un bel exemple à suivre. »

Caroline Proulx, ministre du Tourisme

« Il est extrêmement structurant pour une région de pouvoir bénéficier d'investissements aussi importants. Les nombreux projets soutenus depuis le début du programme FARR couvrent une diversité d'enjeux régionaux identifiés par les élus et les partenaires et contribueront à améliorer la qualité de vie des Lanaudois et à faire rayonner notre région. »

Normand Grenier, président de la Table des préfets de Lanaudière et président du comité régional de sélection de projets du Fonds d'appui au rayonnement des régions

Faits saillants :

Le FARR a été créé en complément du Fonds de développement des territoires afin de permettre aux élus municipaux et régionaux de soutenir des projets structurants et qui contribuent à maximiser le développement des communautés.

Des sommes totalisant plus de 11,5 M$ ont déjà été annoncées depuis la mise en place du FARR pour la réalisation de 20 initiatives dans la région.

Liens connexes :

Fonds d'appui au rayonnement des régions : www.mamh.gouv.qc.ca/developpement-territorial/programmes/fonds-dappui-au-rayonnement-des-regions-farr/farr/

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous sur les médias sociaux :

facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

twitter.com/MAMhQC/

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 22 août 2019 à 11:00 et diffusé par :