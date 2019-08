La ministre déléguée aux Transports visite le chantier Turcot





MONTRÉAL, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - La ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Mme Chantal Rouleau, a visité ce matin le plus important chantier routier en cours au Québec, le projet Turcot. Son incursion au coeur du chantier lui a permis de saisir l'ampleur du projet dans son ensemble et de constater son avancement.

Elle a profité d'un arrêt sur la nouvelle bretelle menant de l'autoroute 15 en direction nord à l'autoroute 20 en direction ouest afin d'annoncer son ouverture à la circulation le 26 août. Cette ouverture redonnera aux usagers de la route un mouvement de circulation direct vers l'ouest de l'île, alors qu'une configuration temporaire était en place depuis décembre 2017.

Citation

« Ce chantier est plus grand que nature. Je suis impressionnée par tout le travail accompli et le dévouement des équipes à faire aboutir cet énorme projet.

J'ai pu constater aujourd'hui que le projet avance bien et que tous les efforts sont déployés pour le livrer comme prévu en 2020. L'ouverture de cette nouvelle bretelle le 26 août prochain donne le coup d'envoi à une série d'ouvertures de voies et de bretelles qui aura lieu cet automne. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les usagers de la route et, bien entendu, les citoyens du secteur. »

Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal

Faits saillants

Plus de 79 % du projet terminé.

Près de 900 travailleurs sur le chantier.

504 poutres installées sur un total de 567.

99 % des anciennes infrastructures démantelées.

93 kilomètres de voies permanentes auront été ouverts à la fin 2019.

30?000 végétaux (arbres, arbustes, graminées) auront été plantés à la fin 2019 sur plus de 60?000.

Ouvertures prévues en 2019 :

Bretelle de l'autoroute 15 en direction nord vers l'autoroute 20 en direction ouest.



Bretelle de l'autoroute 20 en direction est vers l'autoroute 15 en direction nord.



Bretelle de l'autoroute 15 en direction sud à l'autoroute 20 en direction ouest.



Route 136 (A-720) en direction ouest (trois voies sur quatre) incluant les entrées Du Fort et Lucien-L'Allier.

et Lucien-L'Allier.

Nouvelle entrée de l'autoroute 15 en direction nord en provenance du pont Saint-Jacques .

