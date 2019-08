Plug and Play félicite les 123 jeunes pousses d'entreprise sélectionnées pour ses lots de l'automne 2019





SUNNYVALE, Californie, 22 août 2019 /PRNewswire/ -- Plug and Play en collaboration avec ses partenaires, a sélectionné 123 jeunes pousses d'entreprise pour qu'elles participent à ses lots d'accélérateurs de l'automne 2019. Les sociétés sélectionnées participeront à un programme de trois mois axé sur les secteurs de la marque et du commerce de détail, la cybersécurité, l'énergie et le développement durable, la technologie financière, l'alimentation et les boissons, les nouveaux matériaux et les emballages et la chaîne d'approvisionnement et la logistique. La liste complète des jeunes pousses d'entreprise sélectionnée peut être consultée sur le site Web de Plug and Play : http://bit.ly/pnpfall2019

« Je suis incroyablement enthousiaste à l'idée d'accueillir le nouveau lot de jeunes pousses d'entreprise dans notre écosystème Plug and Play », déclare Saeed Amidi, fondateur et PDG de Plug and Play. « Les connexions établies tout au long de nos programmes donneront aux jeunes pousses d'entreprise les outils nécessaires pour transformer ces secteurs. J'ai hâte de voir comment elles contribueront à accroître l'efficacité et à faire progresser les marchés. »

Au cours du programme de trois mois, les jeunes pousses d'entreprise seront exposées à un programme de développement entrepreneurial où elles auront l'occasion de participer à des séances privées de filières de projets, à des événements de réseautage exclusifs, à des semaines thématiques, à des séances de mentorat et à des séances de raffinement de présentation. Plug and Play a hébergé plus de 1500 sessions de filières de projets en 2018, ce qui a donné lieu à un grand nombre de projets pilotes, de POC et d'investissements entre les entreprises et les jeunes pousses d'entreprise.

La vision de Plug and Play est de rendre l'innovation ouverte à tous, partout. En septembre, la société poursuivra l'extension de sa portée mondiale pour inclure des sites à Bangkok, en Thaïlande (le 17 septembre) et à São Paulo, au Brésil (le 18 septembre).

Plug and Play ne prend pas de capitaux propres auprès des jeunes pousses d'entreprise pour la participation au programme. La remise des diplômes pour ces lots aura lieu du 22 au 24 octobre au Sommet d'automne 2019 de Plug and Play. Cet événement est uniquement sur invitation et mettra également en vedette les jeunes pousses d'entreprise de son nouveau programme de médias et publicité.

À propos de Plug and Play

Plug and Play est une plateforme d'innovation mondiale. Basés dans la Silicon Valley, nous avons mis en place des programmes d'accélérateurs, des services d'innovation d'entreprise et un système de capital-risque interne pour accélérer les progrès technologiques plus rapidement que jamais. Depuis sa création en 2006, nos programmes se sont étendus dans le monde entier pour inclure une présence dans plus de 25 sites à travers le monde, offrant ainsi aux jeunes pousses d'entreprise les ressources nécessaires pour réussir dans la Silicon Valley et au-delà. Avec plus de 10 000 jeunes pousses d'entreprise et 300 sociétés partenaires officielles, nous avons créé l'écosystème ultime de jeunes pousses d'entreprise dans de nombreux secteurs. Les entreprises de notre communauté ont collecté plus de 7 milliards USD de financement, avec des sorties de portefeuille réussies telles que Danger, Dropbox, Lending Club et PayPal. Pour obtenir des informations supplémentaires, visiter : www.plugandplaytechcenter.com.

