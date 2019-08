Le gouvernement du Canada investit dans un ensemble de logements de transition pour les hommes et les femmes à Kitchener





KITCHENER, ON, le 22 août 2019 /CNW/ - Tous les Canadiens méritent d'avoir un chez-soi sûr et abordable. C'est pourquoi, en mai 2018, le gouvernement a lancé le Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), le plus important programme du genre dans l'histoire du Canada.

Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), a annoncé que le gouvernement fédéral s'engage à investir 464 605 dollars dans la construction d'un ensemble de logements de transition pour les hommes et les femmes sans abri aux prises avec des problèmes de dépendance.

Grâce à cet investissement du Fonds national de co-investissement pour le logement (FNCIL), une initiative phare de la Stratégie nationale sur le logement (SNL), et à la participation financière d'autres partenaires, notamment la Savvas Chamberlain Family Foundation et le Waterloo Region Crossing Trek, ainsi qu'à nos donateurs locaux et aux partenaires qui nous accordent des prêts, notamment la Kitchener Waterloo Community Foundation et la Canadian Alternative Investment Foundation, cette maison offrira un logement de transition à 9 hommes ou femmes dans le besoin. Elle appartient à l'organisme The Working Centre et est gérée par lui fait. Elle fait partie du « village de services » créé par The Inner City Health Alliance. La maison offrira également un éventail complet de services médicaux et curatifs sur place, 24 heures sur 24.

L'organisme sans but lucratif The Working Centre a été créé au printemps de 1982, dans un contexte de taux de chômage élevé et de pauvreté au centre-ville de Kitchener. Son premier grand objectif est de fournir des outils aux gens pour qu'ils puissent se créer leur propre emploi. Le deuxième, tout aussi important, est de faciliter l'apprentissage continu et d'enseigner aux gens comment travailler ensemble. Les projets du Working Centre tournent autour de six pôles : un centre de recherche d'emploi, une souple populaire (St. John's Kitchen) et une unité de proximité mobile, des outils communautaires, l'accès à la technologie, l'accès à un logement abordable avec services de soutien et une école axée sur le développement communautaire (Waterloo School for Community Development).

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé, dans le cadre de sa Stratégie nationale sur le logement, à réduire l'itinérance de moitié dans les dix prochaines années. Tout le monde mérite un chez-soi sûr, c'est pourquoi nous sommes fiers d'investir dans ce projet. Cette maison d'hébergement d'urgence et de transition pour les sans-abri sera la clé d'une vie meilleure pour les hommes et les femmes qui y séjourneront lorsqu'ils n'auront nulle part d'autre où aller. » - Adam Vaughan, secrétaire parlementaire du ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social



« Nous sommes heureux d'être un partenaire financier de la Water Street House et de veiller à ce que les femmes et les hommes dans le besoin aient un endroit sûr où loger. La Stratégie nationale sur le logement a pour but d'aider ceux qui ont les besoins les plus pressants et cet ensemble est un bel exemple de ce que nous faisons à travers le pays pour aider à réduire le nombre de sans-abri. » - Raj Saini, député fédéral de Kitchener-Centre

« La maison située au 115, rue Water, propose un service innovateur, axé sur la relation, et un modèle de logement transitoire aux personnes risquant de se retrouver à la rue ou aux prises avec des problématiques de santé complexes. Cette maison est le fruit des efforts de notre collectivité pour mieux intégrer les services. Nos partenaires et donateurs, The Working Centre, the House of Friendship et Inner City Health Alliance, travaillent ensemble de façon remarquable pour répondre à un besoin dans la région de Waterloo. » - Elizabeth Clarke, conseillère régionale

« L'approche novatrice et axée sur les personnes adoptée par le Working Centre pour s'occuper des problèmes de logement et de santé mentale est inspirante. L'investissement que fait le gouvernement fédéral dans la maison de la rue Water, au moyen de sa Stratégie nationale sur le logement qui s'échelonnera sur 10 ans, vient combler une lacune au sein de notre collectivité. Les personnes sans abri auront un nouvel endroit où elles pourront trouver du réconfort, se reposer et obtenir l'aide et les services dont elles ont besoin. Les investissements comme celui-ci contribuent à faire de notre collectivité un milieu sain et sécuritaire où tous peuvent vivre, travailler et s'amuser. » - Berry Vrbanovic, maire de Kitchener

« Nous remercions la SCHL d'avoir tendu la main au Working Centre pour l'aider à construire cet immeuble très attendu pour les sans-abri et les personnes aux prises avec des problématiques de santé complexes, comme la toxicomanie. » - Joe Mancini, The Working Centre

Faits en bref

La maison de la rue Water offrira des soins médicaux et curatifs parrainés par The Inner City Health Alliance. Elle recevra un appui des hôpitaux de la région pour s'occuper des personnes dont l'état de santé requiert des soins médicaux complexes. Les services de police de la région de Waterloo agiront également comme partenaires pour réduire les hospitalisations et les peines d'emprisonnement évitables et aider les gens à obtenir le soutien dont ils ont besoin dans les situations d'urgence. Les activités de la maison sont financées par le FNCIL, Centraide de la région de Waterloo et la Kitchener Waterloo Community Foundation.

Dans ce nouvel immeuble, on vise des économies d'énergie et une diminution des émissions de gaz à effet de serre de 25 % par rapport aux exigences du Code national de l'énergie pour les bâtiments de 2015.

Cette maison de transition de neuf unités en comportera trois qui seront accessibles.

Le gouvernement du Canada s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique.

s'affaire à mettre en oeuvre sa Stratégie nationale sur le logement (SNL), un plan ambitieux de 55 milliards de dollars sur 10 ans qui créera 125 000 nouveaux logements, comblera les besoins en logement de 530 000 familles et permettra de réparer et de renouveler plus de 300 000 logements ainsi que de réduire de moitié l'itinérance chronique. Doté d'une enveloppe budgétaire de 13,2 milliards de dollars, le FNCIL accorde la priorité aux projets qui ont pour but de venir en aide aux gens qui en ont le plus besoin : les femmes et les enfants fuyant la violence familiale, les aînés, les Autochtones, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale et de toxicomanie, les anciens combattants et les jeunes adultes.

Par l'entremise du FNCIL, le gouvernement du Canada va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années.

va collaborer avec des partenaires pour bâtir jusqu'à 60 000 logements abordables et réparer jusqu'à 240 000 logements abordables et communautaires au cours des 10 prochaines années. Le FNCIL prévoit en outre des investissements pour la création ou la remise en état d'au moins 4 000 places d'hébergement pour victimes de violence familiale ainsi que pour la création d'au moins 7 000 logements abordables pour aînés et 2 400 logements abordables pour personnes ayant des déficiences développementales.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques au pays.

Liens connexes

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

