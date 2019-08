Le président et chef de la direction d'Ideal Industries, Inc. prendra sa retraite le 31 janvier 2020





Jim James prend sa retraite et Steve Henn rejoint IDEAL en tant que PDG



Meghan Juday : chef de famille pour la 4ème génération s'apprête à devenir présidente du conseil de cette société familiale vieille de 103 ans

SYCAMORE, Illinois, 22 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jim James, président-directeur général d'IDEAL INDUSTRIES, INC. annonce qu'il prendra sa retraite le 31 janvier 2020. M. Steve Henn, président du groupe Illinois Tool Works (ITW), succédera à Jim en tant que PDG le 23 septembre 2019. Comme prévu depuis longtemps, le 1er février 2020, lorsque M. Jim James prendra sa retraite, Mme Meghan Juday, appartenant à la quatrième génération de chefs de famille, deviendra la présidente de cette société familiale en activité depuis 103 ans.

James a annoncé sa décision à la famille et au Conseil d'administration il y a plus de deux ans. « Je pense qu'après 11 ans environ, il est temps que les autres aient la possibilité de marquer notre société de leur empreinte », a déclaré James. « Je tiens à remercier Dave Juday (précédent président), Meghan Juday et le reste de la famille pour leur confiance, leur loyauté et leur soutien indéfectible au fil des années. J'adore ma famille. Ce fut un honneur et un privilège de travailler pour eux. Grâce à eux, j'ai pu connaître l'esprit de famille. »

Le nouveau PDG

« Steve Henn convient parfaitement à l'organisation », a déclaré Chris Baldwin, président du comité de succession. « Il a généré de manière régulière une croissance des revenus et des bénéfices sur des marchés dynamiques, difficiles et en mutation. »

M. Henn a rejoint IDEAL après avoir quitté Illinois Tool Works, où il occupait le poste de président du groupe Industrial Equipment & Plastics, la plus grande plateforme d'un segment des produits spécialisés d'une valeur de 2 milliards de dollars. La plateforme comprenait 6 divisions qui comptaient plus de 3 000 employés et exploitaient plus de 30 installations desservant plusieurs marchés dans 15 pays. Auparavant, Steve avait créé une entreprise d'une valeur avoisinant les 600 millions de dollars, et était devenu président de la plateforme Global Packaging Solutions d'ITW.

Son expérience en tant que dirigeant d'une entreprise mondiale diversifiée au service d'une multitude d'industries l'a préparé à diriger une entreprise comme IDEAL. M. Baldwin a fait remarqué que M. Henn apportait également à la société une expertise éprouvée dans des domaines tels que la gestion globale, les acquisitions et intégrations, l'innovation, la consitution d'équipes de haute performance et la fabrication.

IDEAL est prêt pour une croissance, une innovation et une expansion durables

« L'esprit visionnaire, le génie et l'énergie de Jim vont nous manquer à tous », a déclaré Meghan Juday. « Au cours de ces 11 dernières années, Jim a transformé la société. » Elle a également rappelé qu'IDEAL avait considérablement grandi sous sa direction, non seulement en devenant une entreprise plus grande, mais en devenant également une société plus élaborée. « C'est un ami et un mentor, ainsi qu'un partenaire commercial visionnaire. »

Mme Juday a partagé la reconnaissance de la famille et du conseil d'administration pour les nombreuses réalisations de James. Il a renforcé la solide position financière d'IDEAL, ainsi que la culture et les principes fondateurs de la société. Il a soutenu l'initiative de la famille visant à maintenir la propriété perpétuelle de l'entreprise et, aux côtés de la famille, s'est employé à franchir cette étape importante pour la famille, ainsi que pour l'entreprise. Il a jeté les bases d'acquisitions qui ont fait évoluer les plateformes telles que CMD, Enatel et Cree Lighting.

« Cela nous a permis non seulement d'élargir notre empreinte mondiale et de diversifier les activités mais aussi de développer et de diffuser plus rapidement des innovations qui nous ont fait changer de catégorie. Jim a axé les divisions d'exploitation d'IDEAL sur les utilisateurs finaux de nos produits et services. Il a également piloté le développement et le déploiement de notre transformation numérique et de nos nouvelles capacités en matière d'e-commerce afin d'améliorer les relations avec nos clients. Ses nombreuses réalisations nous ont permis d'occuper une position favorable pour l'avenir, » a poursuivi Mme Juday.

« Jim va nous manquer, mais heureusement, il a renforcé IDEAL et nos entreprises sont prêtes à poursuivre leur croissance et à continuer sur la voie du succès. »

Intendance familiale chez IDEAL

Mme Juday a souligné que IDEAL INDUSTRIES restera une entreprise familiale. « Nous sommes faits pour le succès à long terme. Nous voyons les choses pour les générations à venir et pas seulement pour les trimestres qui s'annoncent. » Elle a expliqué que la société continuerait à investir dans la formation et le développement, l'innovation et l'acquisition de sociétés « qui complètent nos activités principales et nous fournissent des positions significatives sur des marchés mondiaux en croissance ».

À propos de IDEAL INDUSTRIES, INC.

IDEAL INDUSTRIES, INC. est une entreprise familiale mondiale diversifiée qui conçoit et fabrique des produits, des solutions d'outils technologiques de pointe pour les secteurs de l'électricité, de l'éclairage et du contrôle sans fil des luminaires, de la gestion de l'énergie, du traitement des câbles, des communications de données, de l'aérospatial, de l'automobile, de l'électricité, et des secteurs du bâtiment et de la fabrication. La société a connu une croissance constante en restant fidèle à sa plateforme de base : planifier et gérer la prochaine génération, pas seulement le prochain trimestre. La famille et son équipe de direction sont guidées par les valeurs de son fondateur : construire une entreprise idéale en créant des relations idéales avec les clients, les employés, les partenaires et les communautés.

