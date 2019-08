Entente Canada-Québec - Intégration des jeunes au marché du travail : Bâtissons un projet de société pour la jeunesse





MONTRÉAL, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) et ses membres sont heureux de l'accord entre le gouvernement fédéral et provincial, relatif aux transferts du volet régional du programme emploi et compétences jeunesse.

Le RCJEQ se réjouit de la volonté affichée par le gouvernement du Québec d'investir dans l'avenir des jeunes en partenariat étroit avec les acteurs locaux, tels les carrefours jeunesse-emploi (CJE).

En respect de nos positions défendues depuis le début des années 2000, le RCJEQ restera attentif à l'utilisation de ces sommes afin que celles-ci soient investies directement et équitablement sur l'ensemble du territoire et qu'elles permettent l'amélioration réelle des conditions de vies des jeunes du Québec.

« Cette annonce est une bonne nouvelle pour la jeunesse du Québec. Elle vient renforcer la capacité d'action du gouvernement du Québec dans l'intégration durable des jeunes sur le marché du travail. Le RCJEQ est prêt à travailler, dès aujourd'hui, avec le MTESS afin d'offrir une continuité de services à tous les jeunes vers une intégration durable en emploi. Les CJE sont des partenaires incontournables dans l'accompagnement socioprofessionnel des jeunes dans toutes les régions du Québec. » a déclaré Serge Duclos, président du RCJEQ.

Soulignons également la signature du décret d'exclusion concernant de contribution de la Stratégie emploi et compétences jeunesse permettant, notamment aux CJE, d'avoir recours au financement du gouvernement du Canada pour la prochaine année et ainsi poursuivre leur mission d'accompagnement dans le cadre de projets fédéraux pour les jeunes du Québec.

