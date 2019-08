Le gouvernement du Québec alloue 15 000 $ à Bordeaux fête le vin à Québec





QUÉBEC, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec est heureux d'annoncer son appui financier à l'événement Bordeaux fête le vin à Québec, qui se tiendra du 22 au 25 août prochains.

La vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Mme Geneviève Guilbault, a annoncé aujourd'hui l'attribution d'une aide financière de 15 000 $ provenant du Programme d'appui aux actions régionales.

Pour sa cinquième édition, Bordeaux fête le vin à Québec propose plusieurs nouveautés, cette fois à l'Agora du Port de Québec. En plus de mettre en valeur les vins bordelais et la gastronomique locale, l'événement présentera de nombreuses activités telles que des ateliers, des conférences, des prestations musicales et des spectacles humoristiques. Plusieurs milliers de visiteurs, qu'ils soient connaisseurs ou néophytes, sont attendus dans un environnement animé et festif.

Citation :

« Cette année encore, la population est invitée à venir découvrir les vins de Bordeaux ainsi que les différents produits à saveur régionale qui font la fierté de nos producteurs. Cet événement est un rendez-vous incontournable alliant gastronomie, arts de la scène et conférences, dans une ambiance festive. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

SOURCE Secrétariat à la Capitale-Nationale

Communiqué envoyé le 22 août 2019 à 10:00 et diffusé par :