Air Canada célèbre les 35 ans d'Aéroplan en organisant le plus grand concours de son histoire : plus de 35 millions de milles à gagner





MONTRÉAL, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - Air Canada est fière de célébrer le 35e anniversaire d'Aéroplan, le principal programme de fidélisation du Canada. Pour souligner 35 ans de fidélité, Aéroplan lance le plus grand concours de son histoire, avec l'occasion pour 45 heureux membres de gagner un total de 38,5 millions de milles.

Du 22 août au 25 septembre, Aéroplan propose aux membres deux façons de gagner. Dix membres auront la chance de gagner 3,5 millions de milles Aéroplan et de réaliser le voyage de leurs rêves. De plus, 35 membres pourront gagner 100 000 milles. Les membres peuvent s'inscrire au concours à aeroplan.com/35 avec leur numéro Aéroplan.

« Nous sommes ravis d'offrir aux membres Aéroplan une occasion de réaliser leurs rêves grâce à notre plus grand concours à ce jour, a déclaré Mark Nasr, vice-président - Fidélisation et Commerce électronique d'Air Canada. Air Canada ne ménage aucun effort pour améliorer de manière immédiate et tangible le programme Aéroplan, afin que ses membres bénéficient encore plus de ce à quoi ils tiennent : valeur, commodité et souplesse. Cette célébration s'inscrit dans les améliorations qu'Air Canada apporte continuellement au programme de fidélisation Aéroplan. D'autres y seront apportées à l'approche de la relance du programme, prévue l'année prochaine. »

Pour s'inscrire, les membres ont simplement à entrer leur numéro Aéroplan à aeroplan.com/35 et à partager leurs photos sur les médias sociaux.

Tirages des grands prix

Dix grands prix de 3,5 millions de milles seront tirés au sort. Une fois que le membre s'inscrit, chaque transaction auprès d'un partenaire Aéroplan compte comme une participation automatique aux tirages des grands prix. Chaque fois que vous accumulez des milles avec un des quelque 75 partenaires d'Aéroplan, que vous échangez des milles pour un vol, un séjour à l'hôtel, une location de voiture, des produits ou des activités, ou que vous faites un don de milles par l'intermédiaire du programme de dons des membres d'Aéroplan, vous êtes inscrit au tirage de l'un de ces 10 grands prix. Les titulaires d'une carte de crédit associée à Aéroplan reçoivent en prime 35 participations s'ils font au moins une transaction avec leur carte durant le concours.

Partage sur les réseaux sociaux

Vous pourriez gagner l'un des 35 prix secondaires de 100 000 milles. Parlez de vos voyages de rêve, identiquetez les personnes avec qui vous aimeriez voyager, utilisez le mot-clic #avecAeroplan et vous pourriez remporter un prix secondaire. Les participants peuvent faire cela tous les jours pour avoir plus de chances de gagner.

« Pour le 35e anniversaire d'Aéroplan, notre objectif est de créer le programme de fidélisation le plus généreux qui soit au Canada, a conclu M. Nasr. Nous voulons que les membres réalisent leurs objectifs de voyage plus rapidement qu'avec tout autre programme de primes de voyage au pays. Ce concours est un moyen important de nouer des liens avec nos millions de membres en proposant des façons stimulantes et exceptionnelles d'accumuler et d'échanger des milles. »

Air Canada a récemment annoncé des changements au programme Aéroplan qui marquent le début de nombreuses améliorations prévues avant la relance du programme en 2020. Les modifications suivantes accroîtront la souplesse et l'intérêt d'Aéroplan pour les membres : remboursement complet d'une réservation dans les 24 heures suivant l'achat, remboursement des primes aériennes jusqu'à deux heures avant le départ, réduction des frais de remboursement perçus à aeroplan.com, et modifications et remboursements sans frais pour les membres Altitude Super Élite 100 d'Air Canada. Aéroplan offre les options d'échange à taux fixe les plus basses parmi les programmes de fidélisation existant au Canada. Il ne faut que 7 500 milles pour un aller simple court-courrier sans achat à l'avance ni aller-retour requis.

Pour de plus amples renseignements, consultez le www.aeroplan.com/35.

