Programme d'infrastructures municipales d'eau - Le gouvernement du Québec octroie plus de 4 M$ à la Municipalité de Saint-Charles-Borromée





SAINT-CHARLES-BORROMÉE, QC, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, le ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière, M. Pierre Fitzgibbon, est fier d'annoncer une aide financière de 4 048 990 $ pour deux projets à Saint-Charles?Borromée.

Ces sommes permettront de réaliser :

le remplacement de conduites d'eau potable, d'eaux usées et d'eaux pluviales sur plusieurs tronçons de la rue de la Visitation;

la construction d'une nouvelle prise d'eau brute dans la rivière L'Assomption;

la réfection de la station de pompage existante;

l'installation de conduites reliant la station de pompage à la centrale d'eau potable Robert-Boucher.

Citations :

« Les travaux d'infrastructures d'eau nécessitent des investissements importants et essentiels. Je me réjouis de cette excellente nouvelle pour la Municipalité de Saint-Charles?Borromée, qui sera en mesure de maintenir la qualité des services publics offerts à la population. »

Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable de la région de Lanaudière

« Cet investissement témoigne de l'importance qu'accorde notre gouvernement à la modernisation des infrastructures municipales et à l'adoption d'une meilleure gestion de l'eau. Partout au Québec, nous travaillons de concert avec nos précieux partenaires pour développer des milieux de vie dynamiques et prospères, toujours dans l'intérêt des citoyens. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Grâce à cet appui du gouvernement du Québec, notre municipalité peut aller de l'avant avec son projet de construction d'une nouvelle prise d'eau brute, assurant ainsi la pérennité de la centrale d'eau potable Robert-Boucher. L'aide accordée nous permettra aussi de procéder à la réfection complète des infrastructures souterraines de la rue de la Visitation et, de ce fait, d'engager la revitalisation de notre principale artère commerciale. Ces deux projets vont contribuer à améliorer notre cadre de vie pour de nombreuses années. »

Robert Bibeau, maire de Saint-Charles-Borromée

Faits saillants :

L'aide financière provient du Programme d'infrastructures municipales d'eau (PRIMEAU) .

. Le Plan québécois des infrastructures 2019-2029 prévoit des investissements de près de 7,2 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH). En y ajoutant les contributions du gouvernement du Canada et des municipalités, ce sont plus de 16,7 milliards de dollars qui seront investis dans les infrastructures municipales au Québec au cours de cette période.

Liens connexes :

Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025

Pour en savoir plus sur les activités du MAMH, suivez-nous dans les médias sociaux :

https://www.facebook.com/AffairesMunicipalesHabitation

https://twitter.com/MAMhQC/

SOURCE Cabinet de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

Communiqué envoyé le 22 août 2019 à 10:00 et diffusé par :