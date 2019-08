Les habitants de l'Ouest du Nouveau-Brunswick vont bénéficier de projets d'infrastructure locaux





FLORENCEVILLE-BRISTOL, NB, le 22 août 2019 /CNW/ - Les investissements stratégiques dans l'infrastructure publique, entre autres du financement pour l'infrastructure de traitement de l'eau et des eaux usées, le tourisme, les loisirs et l'amélioration des routes et des autoroutes, jouent un rôle déterminant pour assurer aux Canadiens et à leur famille l'accès à une infrastructure moderne et fiable qui répond à leurs besoins. Les Canadiens ont notamment besoin de réseaux de transport efficaces pour aller au travail ou à l'école et en revenir en toute sécurité, et pour bénéficier de services essentiels au moment utile.

Aujourd'hui, T.J. Harvey, député fédéral de Tobique-Mactaquac, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, et de l'honorable Bill Oliver, ministre des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick, a annoncé le financement de sept projets destinés à améliorer l'infrastructure locale des municipalités du Nouveau-Brunswick.

Les projets prévoient la modification du tracé d'environ 0,5 km de la chaussée de la route 560, le remplacement d'un petit pont sur le ruisseau Indian et l'asphaltage d'un tronçon d'environ 4,0 km de la route 590. En outre, les autres projets prévoient la construction d'un nouveau belvédère en surplomb de la rivière Saint-Jean; des travaux d'amélioration qui permettront de relier un réservoir d'eau de 400 000 gallons au réseau d'alimentation en eau de Saint-André; et la modification du tracé et l'amélioration de 0,3 km de chaussée sur la route 105 du secteur de Medford.

Une fois les travaux terminés, l'infrastructure routière sera plus sécuritaire et plus fiable pour les résidents qui utilisent les routes et les ponts dans leurs déplacements quotidiens. Les habitants de l'Ouest du Nouveau-Brunswick bénéficieront également d'une eau plus pure, de services de traitement des eaux usées plus efficaces, d'installations récréatives plus performantes et de lieux touristiques plus intéressants, ce qui contribuera à long terme à renforcer les liens des communautés.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,8 millions de dollars au total pour la réalisation de ces sept projets par l'entremise du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. La province contribue également à ces projets en investissant plus de 1,9 million de dollars, ainsi que les municipalités concernées, pour un montant de plus de 320 000 dollars.

« Le dynamisme et la prospérité des collectivités passent par des investissements dans le tourisme, les autoroutes et les routes, les services de traitement de l'eau potable et des eaux usées, et les installations récréatives. Le gouvernement du Canada est fier de soutenir ces projets essentiels au Nouveau-Brunswick, qui contribueront à dynamiser l'économie et à améliorer la qualité de vie de nos habitants, aujourd'hui et à l'avenir. »

T.J. Harvey, député de Tobique-Mactaquac, au nom de l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Nous sommes heureux de nous associer une fois de plus au gouvernement fédéral pour ces importants projets, qui permettront d'apporter des améliorations et des mises à niveau qui profiteront aux résidents de l'Ouest du Nouveau-Brunswick.»

L'honorable Bill Oliver, ministre des Transports et de l'Infrastructure du Nouveau-Brunswick

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada, un financement conjoint des gouvernements fédéral et provincial et des administrations municipales permettra de soutenir sept projets dans l'Ouest du Nouveau-Brunswick, liés notamment au tourisme, à l'infrastructure de traitement de l'eau potable et des eaux usées, aux loisirs, ainsi qu'à l'amélioration des routes et des autoroutes.

Le gouvernement du Canada investit plus de 2,8 millions de dollars dans ces projets par l'intermédiaire du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques (ICRN), du Fonds des petites collectivités (FPC) et du volet Infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (ICCR) du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement du Nouveau-Brunswick contribue également à ces projets en finançant plus de 1,9 million de dollars, ainsi que les municipalités concernées, pour un montant de plus de 323 000 $ au total.

Renseignements sur les projets :

Nom du projet Lieu Fonds Détails du projet Finance-ment fédéral Financement provincial Finance-ment municipal Nivellement- Route 560, secteur de la rivière De Chute, modification du tracé Non défini ICRN Nivellement (modification du tracé) d'un tronçon d'environ 0,5 km de la route 560 dans le secteur de la rivière De Chute, afin de remédier à la rupture active de talus. 500 000 $ 500 000 $ 0$ Remplace-ment d'un petit pont - Pont no 2 du ruisseau Indian (route 105) Non défini ICRN Le projet comprend le remplacement d'un petit pont au-dessus du ruisseau Indian, sur la route 105. L'ouvrage de remplacement sera placé dans l'emprise actuelle et il aura une vie utile estimée de 75 ans. Le maintien du service sur la route 105 profitera à la collectivité rurale avoisinante de Tobique Narrows. 400 000 $ 400 000 $ 0 $ Asphaltage - Route 590, secteur du chemin Estey vers la ligne de transport d'électricité Waterville ICRN Ce projet prévoit l'asphaltage d'un tronçon d'environ 4,0 km de la route 590, entre le secteur du chemin Estey et la ligne de transport d'électricité. Des travaux de fraisage et d'asphaltage seront exécutés. L'amélioration de la chaussée rendra l'infrastructure routière plus fiable et profitera à la collectivité rurale de Waterville. 639 000 $ 639 000 $ 0 $ Belvédère d'observa-tion sur la rivière Village de Bath FPC Construction d'un nouveau belvédère en surplomb de la rivière Saint-Jean. Comprend des sièges, des pots de fleurs et possiblement un abri. 20 871$ 20 871$ 20 871$ Améliora-tions au terrain de sports Ville de Grand-Sault ICCR Améliorations et rénovation des installations sportives extérieures existantes, comprenant les installations d'athlétisme et un terrain de soccer. 433 200$ 357 390$ 292 410$ Achève-ment des travaux d'améliora-tion du réservoir d'eau Saint-André ICRN Installation de 206 mètres de canalisations locales pour relier le réservoir d'eau de 400 000 gallons au réseau d'alimentation en eau. 91 664$ 50 919$ 10 694$ Nivellement - Route 105, secteur de Medford, réparation de talus Non défini ICRN Modification du tracé d'environ 0,3 km sur la route 105, secteur de Medford, comprenant la stabilisation et la protection de la pente. 750 000$ 750 000 $ 0 $

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, des routes commerciales et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du . Un montant de 2 milliards de dollars de ce financement sert à soutenir des projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques, comme les installations servant à assurer la sécurité alimentaire, les routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

La part fédérale des investissements dans les collectivités de moins de 5 000 habitants couvre jusqu'à 60 % des coûts totaux éligibles.

Plus de 10,1 milliards de dollars de ce financement servent à appuyer des projets liés au commerce et au transport, y compris un montant de 5 milliards de dollars qui est rendu disponible aux fins d'investissements par l'entremise de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Dans le cadre de la nouvelle entente avec le Nouveau-Brunswick pour le plan d'infrastructure Investir dans le Canada , l'investissement fédéral totalisera plus de 673 millions de dollars. Les fonds seront répartis entre quatre volets : les collectivités rurales et nordiques; le transport en commun; l'environnement; et les collectivités, la culture et les loisirs.

, l'investissement fédéral totalisera plus de 673 millions de dollars. Les fonds seront répartis entre quatre volets : les collectivités rurales et nordiques; le transport en commun; l'environnement; et les collectivités, la culture et les loisirs. Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a mis en place deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne de la connectivité, qui doit permettre de brancher tous les Canadiens à l'Internet à haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du Canada , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a mis en place deux nouvelles stratégies : la Stratégie canadienne de la connectivité, qui doit permettre de brancher tous les Canadiens à l'Internet à haute vitesse, et la première Stratégie de développement économique rural du , qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux actuels et offre une vision pour l'avenir en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Les nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle sont au coeur de la Stratégie de connectivité du Canada . Ils comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau fonds universel pour les services à large bande et des investissements de la Banque de l'infrastructure du Canada .

. Ils comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau fonds universel pour les services à large bande et des investissements de la Banque de l'infrastructure du . Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, qui est un plan d'action fédéral-provincial qui vise à stimuler la croissance économique de la région dans cinq secteurs prioritaires :

la main-d'oeuvre qualifiée et l'immigration;



l'innovation;



la croissance propre et les changements climatiques;



le commerce et l'investissement;



les infrastructures.

