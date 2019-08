Alliance stratégique pour le développement de EarthPLAY et Earth Day Canada





MONTRÉAL, 22 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Earth Day Canada et Tous les Jours, deux organisations de bienfaisance leaders en environnement au Canada, sont fières d'annoncer leur nouvelle alliance stratégique. Ces deux organisations phares unissent leurs forces afin d'étendre leurs programmes sur tout le territoire canadien et d'ancrer leur champ d'expertise respectif.



Earth Day Canada et Tous les Jours travaillent ensemble depuis plus de 20 ans afin d'offrir des programmes environnementaux au Québec et ailleurs au Canada. Ce partenariat représente de nouvelles opportunités et possibilités de développement.

Aujourd'hui, l'organisme Earth Day Canada devient EarthPLAY afin de se concentrer sur son programme phare de jeu et d'apprentissages à l'extérieur. EarthPLAY pourra étendre sa suite de programmes qui fait sortir les enfants dehors. Les programmes EarthPLAY et EcoKids ont pour objectif de remettre au coeur de la vie des enfants le jeu libre extérieur mené par l'enfant en proposant des ateliers de jeux pour les écoles, les parcs, les rues et les espaces verts urbains. Ces programmes visent le bien-être des enfants tout en leur permettant d'entrer en contact avec la nature.

Tous les programmes et concours existants de Earth Day Canada, incluant le concours « Donne des super pouvoirs à ton école », demeureront dans la grande famille du Jour de la Terre/ Earth Day Canada.

L'organisme Tous les Jours, initialement actif au Québec et dans la francophonie, devient aujourd'hui Jour de la Terre/ Earth Day Canada afin de déployer ses programmes d'accompagnement environnemental sur tout le territoire canadien. Tous les Jours est maintenant responsable du Jour de la Terre au Canada.

Tous les Jours a centralisé depuis ses débuts son expertise sur l'accompagnement des personnes et des organisations à diminuer leur impact sur l'environnement. Aujourd'hui, l'organisme développe une grande variété de programmes environnementaux axés entre autres, mais non exclusivement, sur la gestion des matières résiduelles, la mobilité durable et la transition écologique des villes. Avec sa capacité à mobiliser les acteurs du milieu, Jour de la Terre / Earth Day Canada est heureux de célébrer par l'action le Jour de la Terre non plus seulement au Québec, mais d'un océan à l'autre.

« À titre de président du Jour de la Terre Canada, je suis très heureux d'amener la mission de notre organisation à travers le Canada. Les retombées de nos actions directes au Québec parlent d'elles-mêmes et j'ai hâte de faire découvrir à tous mes collègues canadiens l'immense travail qu'on peut faire ensemble, partout au pays. », déclare Thomas Mulcair, président du conseil d'administration du Jour de la Terre Canada.

« Les opportunités incroyables que nous offre cette alliance stratégique nous enthousiasment au plus haut point, particulièrement la possibilité de développer les programmes de EarthPLAY à travers le Canada et de rejoindre un plus large public. Nous nous réjouissons à l'idée des nombreuses années de succès que ce partenariat apportera très certainement. », indique Paul Gilbert, secrétaire du conseil d'administration de EarthPLAY.

À propos de EarthPLAY

EarthPLAY a pour objectif de remettre au coeur de la vie des enfants le jeu libre extérieur mené par l'enfant en proposant des ateliers de jeux pour les écoles, les parcs, les rues et les espaces verts urbains.

À propos du Jour de la Terre Canada

Le Jour de la Terre Canada est un organisme de bienfaisance qui accompagne les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur l'environnement en posant des actions concrètes au Jour de la Terre et tous les jours.

Renseignements et demandes d'entrevue :

Cristina Greco

Directrice, Développement durable et communications

EarthPLAY

cristina@earthday.ca

Émilie Chiasson

Directrice des communications

Jour de la Terre Canada

echiasson@jourdelaterre.org

Communiqué envoyé le 22 août 2019 à 10:05 et diffusé par :