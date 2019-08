CIBC Innovation Banking fournit à Sampler un financement de capital de croissance d'un million de dollars





CIBC Innovation Banking annonce un financement de capital de croissance d'un million de dollars pour Sampler. Le capital d'emprunt fait suite à une récente émission d'actions de série A, avec une structuration soutenant les plans de croissance de Sampler en Amérique du Nord et en Europe.

Avec son siège à Toronto et des bureaux à New York et Chicago, Sampler est une plateforme d'échantillonnage de produits direct aux consommateurs gérant les programmes d'échantillonnage pour les sociétés de produits de consommation emballés (PCE). La plateforme est utilisée par plus de 300 marques et dans plus de 24 pays. Parmi les clients de la société figurent des géants du secteur PCE tels qu'Unilever, Henkel, et Kimberly Clark.

"La plateforme numérique de bout en bout de Sampler met rapidement et efficacement des échantillons de produit entre les mains d'un public cible", déclare Amy Olah, directrice exécutive chez CIBC Innovation Banking. "Les principaux acteurs des PCE préfèrent sans aucun doute un retour sur investissement direct pour leurs campagnes, plutôt que des résultats aléatoires qui s'avèrent habituellement difficiles à évaluer."

"Je pense qu'il est important pour les startups de prendre conscience qu'il existe d'autres options de financement que le financement par actions", déclare Marie Chevrier, PDG de Sampler. "Avec CIBC, Sampler a su tirer parti de ses recettes d'une manière qui lui permettra d'accélérer sa croissance et de conquérir de nouveaux marchés."

À propos de CIBC Innovation Banking

CIBC Innovation Banking offre des conseils stratégiques, des services de gestion de la trésorerie et du financement aux sociétés d'innovation nord-américaines à chaque étape de leur cycle économique, du démarrage au premier appel public à l'épargne et au-delà. Avec des bureaux à Atlanta, Austin, Chicago, Denver, Menlo Park, Montréal, Reston, Toronto et Vancouver, l'équipe possède une vaste expérience et une approche de collaboration solide qui s'étend aux services bancaires commerciaux et aux marchés financiers de la CIBC aux États-Unis et au Canada. CIBC Innovation Banking est une marque de commerce sous laquelle la CIBC et CIBC Bank USA offrent des produits et services.

À propos de Sampler

Sampler est le chef de file des plateformes d'échantillonnage de produits direct aux consommateurs aidant des marques telles que L'Oréal et Nestlé à fournir des échantillons en ligne et à obtenir les informations dont elles ont besoin pour établir des relations individuelles avec les consommateurs. À la différence des échantillonnages traditionnels dans lesquels les marques distribuent souvent des échantillons de manière aléatoire, Sampler permet aux marques de cibler, suivre et mesurer les programmes d'échantillonnage du début à la fin. Sampler a travaillé avec plus de 300 marques et touche plus de 50 millions de consommateurs dans le monde.

