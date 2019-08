Midland entreprend une campagne de forage sur son projet aurifère Willbob dans la fosse du Labrador





MONTRÉAL, 22 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Midland inc. (« Midland ») (TSX-V : MD) a le plaisir d'annoncer les résultats de la campagne de prospection de juillet 2019 ainsi que le début d'une nouvelle campagne de forage sur son projet Willbob, détenu à 100 % par Midland. La campagne de forage au diamant, qui débutera en début septembre 2019, comprend un minimum de 1000 mètres linéaire. En plus de la campagne de forage, des travaux de prospection seront exécutés en simultané sur le projet.



Campagne de forage de 1000 mètres

La campagne de forage de septembre aura comme principal objectif de tester les extensions de deux indices prometteurs, soient les indices « Ants » et « Stars » :

Indice Ants : Intercepter en forage les extensions de la zone aurifère caractérisée en rainure; 1,78 g/t Au sur 23,3 mètres, incluant 3,19 g/t Au sur 10,0 mètres (rainure ANTS-18-03); 3,33 g/t Au sur 5,0 mètres (rainure ANTS-18-02); 2,22 g/t Au sur 4,5 mètres (rainure ANTS-18-04).

Indice Stars : Intercepter en forage les extensions des zones à sulfures massifs à environ 50 mètres en-dessous des sondages WB-17-21 (0,40 g / t Au, 0,79% Cu et 0,046% Co sur 1,9 mètre) et WB-17-22 (0,49 g / t Au, 0,59% Cu et 0,042% Co sur 4,55 mètres).

Nouvelle rainure sur l'indice Ants

Deux nouvelles rainures effectuées en juillet ont extensionné la zone aurifère d'environ 15 mètres de longueur. La zone aurifère Ants est maintenant identifiée en affleurement sur une distance d'au moins 65 mètres de longueur par 5 à 24 mètres de largeur. La rainure #6, à l'extrémité sud-est, a rapporté 1,46 g / t Au sur 11,0 mètres, incluant 2,99 g / t Au sur 4,0 m. Cette rainure reste ouverte vers le nord-est et la zone Ants demeure ouverte vers l'est.

Résultats de la prospection de juillet

Un nouveau bloc de 81 claims récemment acquis dans le secteur du lac Canyon à proximité de l'indice Kan, détenu par Minière Osisko inc., a été prospecté au mois de juillet. Des échantillons choisis ont rapporté jusqu'à 18,55 g/t Au; 16,85 g/t Au, 10,2 g/t Au, 4,94 g/t Au; 1,01 g/t Au et 0,97 g/t Au. Ces échantillons ont été récoltés dans des veines de quartz encaissées dans une même formation de fer. Ces veines sont alignées et sont aurifères sur au moins 300 mètres. Le suivi sur l'indice Romeo a permis de récolter deux échantillons avec des valeurs aurifères. Des résultats de 2,94 g/t Au et 1,55 g/t Au ont été obtenus dans des blocs dont la source est locale et contenant des veines de quartz encaissées dans une diorite altérée.

Suivi de prospection en septembre

Des travaux de prospection seront également entrepris en septembre et cibleront entre autres les nouveaux indices aurifères découverts lors de la campagne de juillet.

Mise à jour du projet Mythril

Les travaux de forage au diamant (Phase III ; 2500 mètres) ainsi que la campagne de prospection ont recommencé en début août sur le projet Mythril. Les résultats d'analyses complets et finaux de la campagne de forage précédente complétée en juillet dernier (Phase II) sont toujours en attente.

Mises en garde: Notez que les échantillons choisis sont de nature sélective et ne représentent pas les zones minéralisées. L'épaisseur vraie des zones minéralisées intersectées par les rainures n'est pas connue.

Contrôle de la qualité

La conception du programme d'exploration et l'interprétation des résultats sont effectués par des personnes qualifiées appliquant un programme d'assurance-qualité et de contrôle de la qualité conforme aux meilleures pratiques de l'industrie, incluant l'utilisation de standards et de blancs pour chaque 20 échantillons. Les échantillons de roches du projet sont analysés pour l'or par pyroanalyse avec une finition d'absorption atomique (Au-AA23) sur une fraction de 30 grammes aux laboratoires d'ALS Minerals à Val d'Or. Une finition gravimétrique a été réalisée pour des valeurs supérieures à 10,0 g / t Au (Au-GRA21). Tous les échantillons sont aussi analysés pour plusieurs éléments par la méthode ICP-AES à quatre acides (ME-ICP61) aux laboratoires d'ALS Minerals à Vancouver en Colombie-Britannique. Les échantillons dont la teneur en cuivre, zinc, molybdène ou nickel dépasse 1 % sont réanalysés par la méthode ICP-AES à quatre acides optimisée pour les hautes teneurs.

À propos de Midland

Midland mise sur l'excellent potentiel minéral du Québec pour faire la découverte de nouveaux gisements d'or, d'éléments du groupe du platine et de métaux usuels de calibre mondial. Midland est fière de compter sur des partenaires renommés tels que BHP Billiton Canada Inc., Mines Agnico Eagle Limitée, Minière Osisko inc., SOQUEM inc., le Fonds d'exploration minière du Nuvavik et Mines Abcourt inc. Midland préfère travailler en partenariat et entend conclure rapidement des ententes à cet égard en ce qui concerne ses propriétés nouvellement acquises. La direction évalue actuellement d'autres opportunités et projets afin de bonifier le portfolio de la Société et créer une valeur ajoutée pour ses actionnaires.

Ce communiqué de presse a été préparé par Mario Masson géo., Vice-président Exploration chez Midland et personne qualifiée selon le Règlement 43-101, qui a également approuvé le contenu technique de ce communiqué. Pour plus d'information, veuillez consulter le site Web de la Société ou contacter :

