Le Projet intercollégial d'étude sur le consentement, l'égalité et la sexualité (PIECES) en appui au milieu collégial





MONTRÉAL, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - En réponse à la loi 22.1 qui exige des établissements postsecondaires de se doter d'une politique et de mettre en place des mesures concrètes en matière de lutte aux violences à caractère sexuel, une collaboration a vu le jour entre Boscoville, cinq cégeps de la province et la Chaire de recherche sur les violences sexistes et sexuelles en milieu d'enseignement supérieur (VSS-MES).

Le Projet intercollégial d'étude sur le consentement, l'égalité et la sexualité (PIECES) est issu de cette collaboration et vise, d'une part, à dégager un portrait des violences en question et d'autre part, à appuyer le milieu collégial dans l'implantation et la mise en oeuvre des meilleures pratiques de prévention, de sécurité, de traitement des plaintes et d'accompagnement des personnes.

Les résultats de l'ensemble de la démarche seront diffusés lors d'un Symposium qui se tiendra à l'automne 2020.

Contexte du projet

L'enquête ESSIMU (Sexualité, sécurité et interactions en milieu universitaire), réalisée en 2016 et dirigée par Manon Bergeron, a engendré des constats inquiétants au sujet des violences à caractère sexuel dans le milieu universitaire. Ces constats ont attiré l'attention du gouvernement en place, qui a affirmé sa détermination à élargir la question de la lutte aux inconduites sexuelles à l'ensemble des établissements postsecondaires.

Le Projet intercollégial d'étude sur le consentement, l'égalité et la sexualité (PIECES) s'inscrit en continuité avec cette démarche en investissant plus particulièrement les cégeps de la province.

À propos de Boscoville

La mission de Boscoville est de favoriser le développement positif des jeunes de 0 à 30 ans en mettant de l'avant, par l'innovation sociale, des actions de prévention et d'intervention pertinentes et adaptées aux défis que rencontrent ces derniers dans leurs différents milieux de vie. Boscoville privilégie le codéveloppement de programmes avec de nombreux partenaires travaillant auprès de la jeunesse.

