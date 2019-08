L'aide alimentaire garantie pour tous les élèves vulnérables





QUÉBEC, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - Dans le but de permettre à tous les élèves ayant bénéficié d'une aide alimentaire lors de la dernière année scolaire de profiter à nouveau de cette mesure pour l'année scolaire 2019-2020, une somme supplémentaire de 1 274 563 $ est accordée à 81 écoles secondaires et à 53 écoles primaires du Québec. Le ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, M. Jean-François Roberge, en a fait l'annonce aujourd'hui.

Cette somme vise à assurer une transition harmonieuse à la suite de l'actualisation des indices de défavorisation avec les données du recensement canadien de 2016. Cette bonification financière exceptionnelle donnera également au gouvernement du Québec la flexibilité nécessaire pour étudier la possibilité de revoir le mode d'attribution du financement destiné à l'aide alimentaire accordé au réseau scolaire public.

Citation :

« Ce n'est pas un secret pour personne : un élève qui déjeune le matin est un élève qui a de meilleures chances de réussir. L'aide alimentaire offerte dans les écoles est essentielle au bien?être et à la réussite des élèves, particulièrement des plus vulnérables. Déjà, nous avions permis à des centaines d'élèves supplémentaires de bénéficier de cette aide. Au-delà de cette avancée, notre gouvernement s'était aussi engagé à ce que tous les milieux qui bénéficiaient d'une aide alimentaire lors de la dernière année scolaire puissent en profiter à nouveau cette année. À l'aube de la rentrée scolaire, je suis heureux de concrétiser cet engagement important pris envers les enfants du Québec. »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur

Faits saillants :

L'aide financière accordée s'inscrit dans l'actualisation des indices de milieu socio-économique (IMSE) et du seuil de faible revenu (ISFR), basée sur le recensement canadien de 2016. Rappelons qu'à la suite de cette mise à jour, la première en dix ans, un écart important a été observé entre les données, ce qui a entraîné des variations dans le calcul des allocations budgétaires accordées aux commissions scolaires et destinées aux milieux défavorisés, dont l'aide alimentaire.

La répartition des allocations supplémentaires parmi certaines commissions scolaires du Québec dans le but de compenser les diminutions d'allocations pour les mesures d'aide alimentaire est la suivante :



Code Nom de la commission scolaire Allocation ($)

711000 CS des Monts-et-Marées 4 483 712000 CS des Phares 796 713000 CS du Fleuve-et-des-Lacs 15 797 732000 CS de la Capitale 40 128 741000 CS du Chemin-du-Roy 9 865 742000 CS de l'Énergie 22 880 761000 CS de la Pointe-de-l'Île 132 384 762000 CS de Montréal 608 550 763000 CS Marguerite-Bourgeoys 192 311 773000 CS au Coeur-des-Vallées 306 783000 CS Harricana 2 244 785000 CS du Lac-Abitibi 1 718 801000 CS de la Baie-James 4 525 812000 CS des Chic-Chocs 9 361 831000 CS de Laval 45 043 842000 CS des Samares 17 421 854000 CS Pierre-Neveu 6 076 864000 CS Marie-Victorin 33 241 868000 CS de la Vallée-des-Tisserands 642 872000 CS des Bois-Francs 126 882000 CS Eastern Shores 964 887000 CS English-Montréal 102 033 888000 CS Lester-B.-Pearson 11 843 889000 CS New Frontiers 11 826

TOTAL

1 274 563

