Annonce du fédéral sur les pesticides - SAVOURA a déjà fait ses devoirs

STE-SOPHIE, QC, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce d'Agriculture et Agroalimentaire Canada « Le gouvernement du Canada investit pour réduire les applications de pesticides dans l'industrie des fruits et légumes frais » du 15 août dernier, SAVOURA tient à souligner de manière explicite, qu'elle n'utilise aucun pesticide chimique depuis plus d'un an dans l'ensemble de ses productions conventionnelles, et ce, dans ses 9 complexes de serre sur l'ensemble du territoire québécois. En effet, depuis les 15 dernières années, l'entreprise a expérimenté diverses méthodes alternatives de lutte aux maladies et insectes, ce qui lui a permis d'éliminer progressivement tout pesticide chimique de ses régies de culture en serre.

SAVOURA salue tout de même l'initiative d'Agriculture et Agroalimentaire Canada de soutenir des travaux de recherche pour la réduction d'usage des pesticides et de leurs impacts dans les productions en serre. Ces travaux qui seront essentiellement menés au Centre de Recherche Agroalimentaire de Mirabel (CRAM), seront utiles à l'ensemble de l'industrie serricole et permettront à d'autres entreprises de rejoindre SAVOURA, déjà leader en la matière dans l'industrie maraîchère en serre.

Pour Richard Dorval, Directeur général de production pour l'ensemble du groupe SAVOURA, il ne fait aucun doute que cet objectif de réduction des pesticides chimiques pour l'organisation, correspond aux attentes de plus en plus écoresponsables du marché et des consommateurs nord-américains que nous desservons. « L'environnement et la santé constituent des éléments importants dans les décisions d'achat des consommateurs. C'est pour cette raison que nous avons amorcé cet important virage et nous espérons qu'il saura inspirer l'ensemble des acteurs de notre industrie », a déclaré Richard Dorval.

Les Serres Sagami inc. commercialise différentes variétés de tomates pour les marchés québécois, canadiens et nord-américains. Elle cultive et commercialise des tomates biologiques depuis 2011. Ces tomates sont offertes aujourd'hui sous la marque Savoura BIO. Depuis 2012, l'entreprise a fait de nombreuses acquisitions pour développer sa production, la plus importante, conclue en avril 2015, est l'acquisition des installations de Serres du Saint-Laurent, et de la célèbre marque Savoura. Elle commercialise depuis décembre 2017 des fraises produites sur son site de Danville en Estrie et, depuis l'automne 2018, des mini concombres biologiques au Saguenay. L'entreprise exploite aujourd'hui au total 32 hectares sur neuf sites de production répartis sur l'ensemble du territoire québécois et oriente ses nouveaux investissements dans une perspective de développement durable.

