La 5G est arrivée : le salon PT Expo China 2019 aura lieu du 31 octobre au 3 novembre





BEIJING, le 22 août 2019 /PRNewswire/ -- Le salon PT Expo China 2019 (PTEXPO19), le plus important événement d'Asie sur les technologies de l'information et de la communication, se tiendra du 31 octobre au 3 novembre à Beijing, en Chine, pour présenter tout un univers autour de la 5G ainsi que d'autres technologies de nouvelle génération.

L'événement, organisé par le ministère chinois de l'Industrie et des Technologies de l'information, est considéré comme l'événement phare du pays dans le domaine de la 5G. Alors que la Chine entre officiellement dans sa première année de commercialisation de la 5G, le secteur compte sur ce salon pour mettre en avant des cas pratiques d'application de la 5G dans divers secteurs, avec leurs différents scénarios et modèles commerciaux.

L'événement devrait réunir plus de 60 000 participants de tous les secteurs de l'écosystème des TIC, ainsi que plus de 400 entreprises et organisations de premier plan qui exposeront ou interviendront lors des conférences, dont China Telecom, China Mobile, China Unicom, China Tower, CAICT, Satcom China, Potevio, CICT, Nokia, Huawei, ZTE, Ericson, Qualcomm, Intel, Nvida, Deloitte, iFlytek, UNISOC et plus.

Une exposition thématique immersive, intitulée « Smarter Tech, Better Life » (Des technologies plus intelligentes, une vie meilleure), sera installée pour présenter les pratiques de la 5G dans le domaine des vidéos 4K+8K, des voitures connectées, de la santé numérique, de la formation intelligente, des villes intelligentes et de nombreux autres terminaux intelligents. Cette exposition thématique se propose de créer un mode de vie plus intelligent et meilleur grâce à des technologies diverses et universelles qui profitent à chacun, peu importe sa région, sa classe socio-économique ou son origine.

ICT China High Level Forum, le programme de conférences du salon, est connu pour avoir publié les résultats des essais nationaux 5G en Chine au cours des trois dernières années. L'édition de cette année comptera plus de dix forums thématiques, sommets et événements de lancement autour des innovations de réseaux et des applications TIC de nouvelle génération dans le domaine de la fabrication traditionnelle et de la consommation. Un appel est lancé en faveur de discussions entre l'industrie des TIC et les marchés verticaux afin d'exploiter pleinement le potentiel de la 5G, de l'intelligence artificielle, de l'internet industriel, du big data, etc.

Le salon PTEXPO19 est d'ores et déjà ouvert aux inscriptions. Les participants peuvent s'inscrire sur le site Web de l'événement afin de participer à ce grand rassemblement autour des TIC : www.ptexpo.com.cn/en/index

Communiqué envoyé le 22 août 2019 à 07:50 et diffusé par :