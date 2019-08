The Geneva Association : le prix Ernst Meyer récompense les meilleures travaux académiques portant sur des questions fondamentales du secteur de l'assurance





Le prix 2019 a été attribué conjointement à deux thèses de doctorat : l'une sur l'assurabilité des risques catastrophiques et l'autre sur l'assurance et la stabilité financière des marchés

ZURICH, 22 août 2019 /PRNewswire/ -- Le prix Ernst Meyer 2019 de l'association de Genève a été décerné à Christian Kubitza de la Goethe Universität (Francfort) pour sa thèse intitulée Essays on Financial Stability and Markets (Essais sur la stabilité financière et les marchés) et à Alexis Louass de l'École polytechnique (Paris) pour sa thèse Insurability of Catastrophic Risks (Assurabilité des risques catastrophiques). Depuis 1976, le prix Ernst Meyer de l'association de Genève récompense des thèses de doctorat apportant une contribution décisive dans la recherche sur l'économie des risques et de l'assurance.

Jad Ariss, directeur général de l'association de Genève, a déclaré : « L'engagement de l'association de Genève vis-à-vis de la recherche académique est toujours aussi fort. Dans notre monde instable, incertain, complexe et ambigu, les avancées académiques sur les risques et l'assurance jouent un rôle essentiel. Nous sommes fiers de décerner cette année le prix Ernst Meyer de l'association de Genève à deux excellents chercheurs pour leur travail remarquable sur l'assurabilité des risques catastrophiques et la stabilité financière des marchés. Je tiens à féliciter chaleureusement Christian et Alexis pour leurs travaux qui reflètent la façon dont les assurances peuvent contribuer à rendre le monde meilleur. »

Le professeur Christophe Courbage, rédacteur en chef de The Geneva Papers on Risk and Insurance et membre du comité de sélection, a précisé : « Dans Essays on Financial Stability and Markets, Christian a recouru à des méthodes théoriques et empiriques de pointe en vue d'approfondir notre compréhension du risque systémique, de ses rapports avec les compagnies d'assurance et de la réglementation des marchés financiers. Avec Insurability of Catastrophic Risks, Alexis est allé au-delà de la simple exploration des limites de l'assurabilité en présentant des mécanismes novateurs pour regrouper et transférer les risques. Ces recherches peuvent être utiles à ceux qui ont difficilement accès aux assurances et sont le plus exposés aux risques liés au changement climatique. »

Outre le professeur Courbage (Haute école de gestion de Genève, Haute école spécialisée de Suisse occidentale), le comité de sélection se compose des professeurs Andreas Richter (LMU Munich) et Richard Watt (University of Canterbury, Christchurch).

Le délai pour le dépôt des candidatures en vue du prix 2020 est le 15 janvier 2020. Le prix sera pour la première fois présenté à l'assemblée générale annuelle de The Geneva Association, qui se tiendra en mai 2020 à New York.

