/R E P R I S E -- Avis aux médias - Entente Canada-Québec pour l'intégration des jeunes sur le marché du travail/

Avis aux médias - Entente Canada-Québec pour l'intégration des jeunes sur le marché du travail





Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, et le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, procéderont à l'annonce d'une entente d'importance en matière d'emploi pour les jeunes

QUÉBEC, le 21 août 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, et le ministre fédéral de la Famille, des Enfants et du Développement social, l'honorable Jean-Yves Duclos, au nom de la ministre fédérale de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et du Travail, l'honorable Patty Hajdu, invitent les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils procéderont à l'annonce d'une entente d'importance en matière d'emploi pour les jeunes du Québec.

Date : 22 août 2019



Heure : 9 h 30



Lieu : Entreprise de formation Dimensions

3025, avenue Tassé

Québec (Québec) G1P 1T1

SOURCE Cabinet du ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale

Communiqué envoyé le 22 août 2019 à 07:00