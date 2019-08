/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Annonce concernant le soutien offert aux organismes communautaires des régions de Montréal et de Laval/

Conagen, une société de biologie synthétique verticalement intégrée et établie dans le couloir de la biotechnologie de Boston, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'une technologie basée sur la fermentation qui permet de produire des glycoprotéines...

Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, procédera à une annonce concernant le soutien offerts aux...

Neptune Solutions Bien-Être Inc. (« Neptune » ou « la Société ») a le plaisir d'annoncer l'ajout de deux nouveaux membres à son équipe afin de soutenir la croissance rapide de l'entreprise. Neptune a nommé Stephen Lijoi au poste de vice-président...