Le magazine Québec Science présente une entrevue avec Jane Goodall

MONTRÉAL, 22 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- En couverture de son plus récent numéro, Québec Science présente l'infatigable Jane Goodall, la célèbre primatologue qui a bravé les interdits pour documenter les moeurs des chimpanzés et qui met aujourd'hui sa détermination et son zèle au service de la planète. Une longue entrevue à lire dans le magazine, en kiosque aujourd'hui.



À 85 ans, la Jane Goodall est plus résolue que jamais à mener ce qui sera sans doute son dernier et plus important combat : convaincre le public et les politiciens qu'il est encore temps d'agir pour protéger la planète. « Nous vivons la sixième grande extinction et le doute n'est plus possible : si nous continuons comme si de rien n'était, il n'y aura plus ni chimpanzés, ni éléphants, ni lions, ni girafes, ni tant d'autres animaux dans la nature », rappelle-t-elle.

Le magazine propose aussi un dossier sur l'échec de l'enseignement des sciences au Québec. Délaissée au primaire, malmenée au secondaire, la science est le parent pauvre du système scolaire québécois. Que faire ? Une réflexion du journaliste Joël Leblanc, aussi à lire dans Québec Science ce mois-ci.

Du côté des reportages, le magazine nous transporte en direct de l'Univers... La détection des ondes gravitationnelles, en 2015, a secoué le monde de l'astronomie. Depuis, les découvertes pleuvent : en plus d'observer certains phénomènes au télescope, les chercheurs peuvent maintenant déceler leurs vibrations. Où en sommes-nous rendus dans cette quête ? Un reportage de Marine Corniou.

Lien privilégié entre le milieu de la recherche et le grand public, Québec Science aborde toutes les questions relatives à la science et à la technologie et pose un regard scientifique sur les grandes questions d'actualité. Il est publié par Vélo Québec Éditions (huit numéros chaque année) et vendu en kiosque au coût de 6,95 $ et par abonnement. Québec Science reçoit un soutien financier du ministère de l'Économie et de l'Innovation, ainsi que de Patrimoine canadien.



