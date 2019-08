/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse concernant l'appui du gouvernement du Canada à Fleury Michon Amérique, une entreprise de la Montérégie/





RIGAUD, QC, le 21 août 2019 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

Le député de Vaudreuil-Soulanges et secrétaire parlementaire du premier ministre (Jeunesse) et du ministre de la Sécurité frontalière et de la Réduction du crime organisé, Peter Schiefke, annoncera un appui financier à Fleury Michon Amérique, une entreprise de Rigaud reconnue pour la qualité et l'innovation de ses plats frais et surgelés.

Cette annonce se fera au nom du ministre de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique et ministre responsable de Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC), l'honorable Navdeep Bains.

Après la conférence de presse, les médias pourront prendre part à une visite accompagnée de l'usine. Pour des raisons de sécurité, les visiteurs devront porter des vêtements et des accessoires sécuritaires, fournis sur place. Afin de planifier adéquatement le matériel, une confirmation de votre présence est requise.

Date de la conférence de presse :

Jeudi 22 août 2019

Heure :

11 h

Lieu :

Fleury Michon Amérique

Salle Montréal

26, rue Jean-Marc-Séguin

Rigaud (Québec)

J0P 1P0



