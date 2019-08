Neptune crée deux nouveaux rôles pour appuyer son expansion





Nomme un vétéran au poste de vice-président des opérations

Embauche un sommelier en cannabis de grande notoriété

LAVAL, QC, le 22 août 2019 /CNW Telbec/ - Neptune Solutions Bien-Être Inc. (« Neptune » ou « la Société ») (NASDAQ: NEPT) (TSX: NEPT) a le plaisir d'annoncer l'ajout de deux nouveaux membres à son équipe afin de soutenir la croissance rapide de l'entreprise. Neptune a nommé Stephen Lijoi au poste de vice-président des opérations et José Dominguez au poste de sommelier en cannabis et spécialiste en formulation.

Stephen Lijoi supervisera toutes les activités d'extraction, de fabrication et d'emballage de Neptune dans les deux installations de la Société, à Sherbrooke (Québec) et à Conover (Caroline du Nord). M. Lijoi a près de 30 ans d'expérience dans l'assurance de la qualité et la supervision de tous les aspects de la fabrication de produits pharmaceutiques et de suppléments nutritionnels. Sa vaste expérience comprend des postes au sein d'entreprises mondiales, la supervision de plus de 1 000 employés, la gestion de l'expansion rapide de la capacité de production et des responsabilités au sein de plusieurs usines de fabrication dans divers pays. Il a également participé à des programmes et à des normes réglementaires exhaustifs en matière de cGMP et de la FDA.

« Nous sommes heureux que Stephen se joigne à nous à cette étape de notre expansion alors que nous prévoyons augmenter rapidement notre capacité de traitement à l'usine de Sherbrooke et à l'usine de SugarLeaf en Caroline du Nord. Compte tenu de son expérience et de ses réalisations, nous avons pleinement confiance dans sa capacité à soutenir la vision de Neptune en matière de qualité, de sécurité et d'excellence opérationnelle, » a déclaré Michael Cammarata, chef de la direction de Neptune.

José Dominguez entrera en fonction en septembre dans un poste nouvellement créé de sommelier en cannabis et spécialiste en formulation. José jouera un rôle de premier plan dans la création, la conception et la formulation de vaporisateurs pour Neptune. En plus de ces efforts, José participera également à la production de plusieurs autres produits, notamment des teintures, des produits topiques et des boissons.

« José augmente considérablement nos capacités de formulation pour diverses formes de produits, en particulier dans la catégorie des vaporisateurs, qui devrait connaître une croissance rapide au cours des prochaines années, » a ajouté M. Cammarata. « José est une figure de proue du paysage canadien du cannabis et, grâce à son expérience et à notre travail chez Neptune, nous sommes confiants dans sa capacité d'offrir à nos clients des produits exclusifs, uniques et recherchés dans le secteur du cannabis. »

José s'est mérité plus de 40 prix individuels pour le cannabis au cours de sa carrière, y compris des prix de première place pour la fleur CBD, la fleur sativa, la fleur hybride et le haschisch sans solvant, qu'il a remportés à la 2016 Lift Cannabis Cup à Vancouver. La même année, Highway Magazine a nommé José champion canadien du cannabis à la suite de son succès à la Karma Elite Medical Marijuana Cup en 2016 avec une première place pour la fleur sativa et la fleur CBD.

À propos de Neptune Solutions Bien-Être

Neptune Solutions Bien-Être se spécialise dans l'extraction, la purification et la formulation de produits de santé et de bien-être. 9354-7537 Québec Inc., une filiale à part entière de Neptune, détient une licence de Santé Canada pour la transformation du cannabis à son usine de 50 000 pieds carrés située à Sherbrooke, au Québec. Avec l'acquisition récente de SugarLeaf Labs, la Société a maintenant une chaîne d'approvisionnement de chanvre basée aux États-Unis et une usine de 24 000 pieds carrés située en Caroline du Nord. Neptune et SugarLeaf mettent à profit dans l'industrie du cannabis et du chanvre plusieurs dizaines d'années d'expérience dans le secteur des produits naturels. Forte de cette expertise scientifique et technologique, la Société se consacre à l'élaboration de produits novateurs destinés aux marchés canadien, américain et mondial du cannabis et du chanvre. Les activités de Neptune comprennent également le développement et la commercialisation de solutions de nutrition clé en main et d'ingrédients brevetés, tels que MaxSimilMD, et d'une riche gamme d'huiles marines et d'huiles de graines. Son siège social est situé à Laval, au Québec.

Énoncés prospectifs

Les énoncés contenus dans le présent communiqué qui ne portent pas sur des faits passés ou courants constituent des « énoncés prospectifs » au sens de la législation en valeurs mobilières américaine et de la législation en valeurs mobilières canadienne. Ces énoncés prospectifs comportent des risques et incertitudes connus et inconnus et sont assujettis à d'autres facteurs inconnus qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de Neptune diffèrent de manière importante des résultats passés ou des résultats futurs dont il est question, expressément ou implicitement, dans ces énoncés prospectifs. Outre les énoncés qui décrivent explicitement de tels risques et incertitudes, il y a lieu de préciser que les énoncés qui contiennent des termes tels que « croit », « est d'avis », « prévoit », « a l'intention », « s'attend », « entend » ou « planifie » ainsi que l'utilisation du futur dans ces énoncés dénotent la nature incertaine et prospective de ceux-ci. Il est recommandé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui sont à jour à la date du présent communiqué seulement. L'information prospective contenue dans le présent communiqué comprend entre autres tout renseignement ou énoncé concernant notre capacité à développer, à produire, à fournir, à promouvoir ou à générer quelque revenu découlant de la vente de produits à base de cannabis et à base de chanvre dans le marché légal.

Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont présentés sous réserve de la présente mise en garde et de la rubrique « Mise en garde concernant l'information prospective » qui figure dans la notice annuelle la plus récente de Neptune, qui fait également partie du rapport annuel sur formulaire 40-F le plus récent de Neptune lequel est disponible sur SEDAR, à www.sedar.com, sur EDGAR, à www.sec.gov/edgar.shtml et dans la section Investisseurs du site Web de Neptune, à www.neptunecorp.com. Tous les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué sont à jour à la date du présent communiqué. Neptune ne s'engage pas à mettre à jour les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour quelque autre raison que ce soit, sauf si la loi l'exige. De plus, les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué comportent généralement d'autres risques et incertitudes qui sont décrits à l'occasion dans les documents publics de Neptune déposés auprès de la Securities and Exchange Commission et des commissions des valeurs mobilières canadiennes. Des renseignements supplémentaires au sujet de ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la notice annuelle.

Ni NASDAQ ni la Bourse de Toronto n'acceptent quelque responsabilité que ce soit quant à la véracité ou à l'exactitude du présent communiqué.

SOURCE Neptune Solutions Bien-Être Inc.

Communiqué envoyé le 22 août 2019 à 06:30 et diffusé par :