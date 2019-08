La Banque CIBC augmente son dividende pour le trimestre se terminant le 31 octobre 2019





TORONTO, le 22 août 2019 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX: CM; NYSE: CM) a annoncé aujourd'hui que son conseil d'administration avait déclaré un dividende de 1,44 $ par action ordinaire pour le trimestre se terminant le 31 octobre 2019, soit une augmentation de quatre cents par rapport au trimestre précédent. Ce dividende sera versé le 28 octobre 2019 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture du marché le 27 septembre 2019.

Actions privilégiées de catégorie A

Le conseil d'administration a également déclaré les dividendes par action suivants :

Pour le trimestre se terminant le 31 octobre 2019, payables le 28 octobre 2019 aux actionnaires dûment inscrits à la clôture du marché le 27 septembre 2019 :

Série 39 - 0,232063 $

Série 41 - 0,234375 $

Série 43 - 0,225000 $

Série 45 - 0,275000 $

Série 47 - 0,281250 $

Série 49 - 0,325000 $

Série 51 - 0,525580 $

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière de premier rang en Amérique du Nord qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

SOURCE Banque CIBC - Relations Avec Les Investisseurs

Communiqué envoyé le 22 août 2019 à 05:58 et diffusé par :