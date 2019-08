Open Web Automation (OWA) : comment logi.cals réinvente le monde de la programmation et de l'ingénierie API





" Ne jamais toucher à un système qui fonctionne " demeure un principe fondamental et implicite de la construction de machines et d'installations. Une fois qu'une application fonctionne, la fonction et la programmation sont modifiées aussi peu que possible. Cependant, cette approche n'est plus d'actualité, car les entreprises qui adoptent cette approche dans les processus d'automatisation et d'ingénierie sont de plus en plus à la traîne par rapport aux exigences de flexibilité, de délai de mise sur le marché et de qualité. Dynamiser l'adaptation de la programmation d'une machine ou d'une installation à de nouvelles tâches nécessite des outils et des environnements d'ingénierie innovants. Open Web Automation (OWA) est la réponse de logi.cals en tant que système d'automatisation flexible et dynamique qui guide l'utilisateur : du modèle d'installation à la configuration, en passant par l'ingénierie, les tests automatisés, la simulation, la visualisation et au-delà. Prenant en charge de nombreux standards ouverts tels que OPC UA, Automation ML ou les langages IEC61131, OWA est la plateforme ouverte des applications d'automatisation.

OWA est une architecture cloud modulaire qui, avec ses composants de base pour navigateurs, ses nombreux modules et interfaces, répond également aux exigences des équipementiers. La plateforme contient le puissant outil de développement logi.CAD 3, qui permet aux utilisateurs de travailler avec les outils de programmation API les plus modernes. logi.CAD 3 laisse libre choix quant au langage de programmation : l'utilisateur peut choisir entre les langages CEI 61131 ou des langages de haut niveau tels que C, C++ ou Python. Le développement collaboratif ou la mise à l'échelle d'applications allant d'E/S individuelles à des millions d'E/S dans des architectures distribuées ne posent aucun problème pour logi.CAD 3. OWA dans le cloud permet le développement par navigateur des applications de sécurité sans devoir passer à plusieurs reprises par les longs et fastidieux processus de certification.

Michael Plankensteiner, PDG de logi.cals explique : " Aujourd'hui, il est important de s'appuyer sur une plateforme capable d'améliorer facilement et efficacement des fonctions, que nous ne connaissons même pas encore ". OWA fournit des outils pour développer ces nouvelles fonctions, comme la mise à jour d'une application pour smartphone, et pour les intégrer sans la moindre hésitation à l'application d'automatisation.

OWA fournit aux développeurs des outils optimisés pour une utilisation dans un monde en constante évolution. Pour les fournisseurs de composants et de systèmes d'automatisation, OWA représente une alternative valable à leur propre solution propriétaire, car avec OWA, ils misent sur une architecture moderne basée sur les dernières technologies, réduisant considérablement le temps de mise sur le marché.

logi.cals GmbH

Outils pour l'automatisation industrielle

Produits : Soft-PLC, Outil de programmation (IEC 61131-3, C, C++, Python), logi.WEB/SAFE - paramétrage par navigateur pour des contrôles sûrs

Plus d'informations : www.logicals.com/en/news

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 22 août 2019 à 03:20 et diffusé par :