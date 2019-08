Gavin Bambury devient chef de la direction d'OANDA





LONDRES, 22 août 2019 /CNW/ - Important prestataire mondial de services en ligne -- transactions multi-actifs, données sur les devises et analyses de change --, OANDA Global Corporation a le plaisir d'annoncer la nomination de Gavin Bambury au poste de chef de la direction, avec effet à compter du lundi 26 août 2019. Gavin Bambury, installé à Londres, figure de proue du secteur, sera également administrateur siégeant au conseil d'administration d'OANDA Global Corporation.

Gavin Bambury compte plus de 25 ans d'expérience dans le secteur de la technologie financière et du marché des changes, occupant au cours de cette période divers postes de direction au sein d'établissements financiers de premier ordre, notamment Citibank et Deutsche Bank. Il a également passé six ans chez Trading Technologies, en tant que chef de la direction, une société de logiciels de négociation dont le chiffre d'affaires s'élève à plus de 250 millions d'euros. Il rejoint OANDA après un mandat chez Integral Development Corporation.

Tim Howkins, président du conseil d'administration, a commenté : « Nous sommes très heureux d'accueillir Gavin au sein d'OANDA. Professionnel chevronné, il allie une connaissance approfondie de la technologie financière et une compréhension inédite du secteur de change, atout qui sera inestimable alors que nous nous attachons à réaliser la vision stratégique de la société dans les années à venir. »

« Je suis ravi de me joindre à l'équipe OANDA, une marque de classe mondiale centrée sur ses clients, une société qui a connu un énorme succès ces dernières années, se félicite Bambury. Je suis convaincu qu'en nous fondant sur ces bases et en procédant à des investissements, organiques et inorganiques, nous pouvons étendre notre présence mondiale et améliorer l'expérience utilisateur de nos clients, de quoi conforter aussi notre position de leader de confiance sur le marché des devises. »

À propos d'OANDA

OANDA, fondée en 1996, est la première société à mettre à disposition sur Internet, gratuitement, des données de taux de change en lançant une plateforme d'opérations de change, laquelle a permis, cinq ans plus tard, la mise en branle du développement du commerce des devises sur Internet. Aujourd'hui, la société offre en ligne aux clients, des particuliers aux entreprises, des services de transactions multi-actifs, de données sur les devises et d'analyse, prestations qui n'ont d'égal que son expertise des devises étrangères. Disposant d'entités réglementées sur six des marchés financiers les plus actifs du monde, OANDA entend garder le cap sur la transformation du marché des changes. Pour tout complément d'information, rendez-vous sur oanda.com ou suivez notre actualité sur Twitter, Facebook ou YouTube.

