Moët Hennessy signe de nouveaux accords avec Alibaba, Réinitiant le "Hennessy Tmall Super Brand Day" dans le cadre d'une Collaboration stratégique





Moët Hennessy Diageo Chine, société de vins et spiritueux haut de gamme du groupe de luxe de renommée mondiale LVMH, et Alibaba, société de e-commerce chinoise très influente, ont signé une série de nouveaux accords stratégiques de coopération dans le cadre d'importants projets à long termelors de la cérémonie d'ouverture du département Hangzhou du salon de l'expérience interactive "Decoding Hennessy". Après la signature des accords, le 22 août, les deux parties inaugureront ensemble l'avènement de l'année 2019 du "Hennessy Tmall Super Brand Day".

A l'occasion du salon "Decoding Hennessy", les deux parties lanceront conjointement le 22 août 2019 "Hennessy Tmall Super Brand Day", qui permettra d'atteindre et de faire le lien avec le grand public, portant le succès et les ventes de Hennessy au niveau le plus impressionnant de l'année. En tant que leader des plates-formes de marketing en ligne pour les adresses IP, Tmall Super Brand Day est un bon moyen de générer une dynamique à travers Internet et de créer des projets de vente sur mesure pour les marques, fournissant ainsi une plate-forme marketing innovante pour les marques exceptionnelles du monde entier. Depuis sa création il y a 5 ans, c'est un festival où les marques et leurs clients communiquent. Lors de la "Hennessy Tmall Super Brand Day" 2019, Hennessy V. S. O. P. UVA Special Collectors Edition, créée conjointement avec le groupe d'avant-garde londonien United Visual Artists (UVA), sortira pour la première fois sur Tmall avec un nombre limité de produits. Si vous pré-commandez ce produit, vous pouvez gagner une caisse à vin portable super limitée offerte conjointement par Tmall et Hennessy. Si vous visitez le magasin phare officiel Moët Hennessy sur Tmall pendant l'événement, vous bénéficierez d'un bon prix et de multiples cadeaux. Nous invitons chaleureusement nos clients à découvrir ensemble les nouveaux goûts modernes de Hennessy.

