Devonian complète un placement privé de 315 000 $ et obtient un prêt additionnel de 500 000 $





NE PAS DISTRIBUER AUX AGENCES DE PRESSE AMÉRICAINES NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

QUÉBEC, 21 août 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe Santé Devonian Inc. (« Devonian » ou la « Société ») (TSXV: GSD) a le plaisir d'annoncer qu'elle a complété un placement privé sans courtier (le « Placement ») de 1 260 000 unités de la Société (les « Unités »), au prix de 0,25 $ l'Unité pour un produit brut de 315 000 $. Chaque Unité est composée d'une action à droit de vote subalterne de la Société (une « Action à droit de vote subalterne ») et d'un demi-bon de souscription d'Action à droit de vote subalterne de la Société. Chaque bon de souscription entier (un « Bon de Souscription ») permet à son détenteur d'acquérir une Action à droit de vote subalterne au prix de 0,50 $ l'Action à droit de vote subalterne, au cours de la période de 24 mois suivant la clôture du Placement, sous réserve de disposition d'accélération.



La Société a payé des frais d'intermédiation à Raymond James Ltd. pour un montant en espèces de 15 900 $ et un nombre total de 63 600 bons de souscription de rémunération lui permettant de souscrire un maximum de 63 600 Actions à droit de vote subalterne, à un prix de 1,00 $ par Action à droit de vote subalterne, dans un délai de 24 mois à compter de la clôture du Placement, sous réserve de disposition d'accélération.



Le produit net du Placement sera affecté au fonds de roulement et aux frais généraux de la Société.



La Société pourra procéder ultérieurement à des clôtures subséquentes jusqu'à un maximum d'un produit brut cumulatif maximum de 5 000 000 $.



Tous les titres émis dans le cadre du Placement sont assujettis à une période de restriction en matière de revente prévue par la législation en valeurs mobilières d'une durée de quatre mois et un jour expirant le 22 décembre 2019.



Prêt additionnel



La Société a le plaisir d'annoncer qu'elle a conclu avec un Groupe privé de prêteur une modification à la convention de prêt annoncée le 23 janvier 2019 (la « Convention de prêt ») afin d'augmenter le montant maximal du prêt de 3 000 000 $ à 3 500 000 $. Ce prêt additionnel a les mêmes modalités que celles prévues à la Convention de prêt, étant entendu que le 500 000 $ additionnel pourra être remboursé par la Société à n'importe quel moment, sans pénalité.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente de titres aux États-Unis ou à des « personnes américaines » (les « personnes américaines »), tel que ce terme est défini dans le Regulation S pris en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933 en sa version modifiée (la « Loi des États-Unis »). Les titres offerts n'ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la Loi des États-Unis ou des lois sur les valeurs mobilières étatiques, et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis ou à des personnes américaines sans enregistrement préalable ou sans dispense applicable des exigences d'inscription.



Au sujet de Devonian

Groupe Santé Devonian Inc. est une société pharmaceutique botanique en stade avancé de développement qui emploie une stratégie novatrice ciblant des besoins médicaux non comblés. La principale stratégie de Devonian est de développer des médicaments d'ordonnance d'origine botanique dérivés d'élément végétal et d'algue pour le traitement des maladies inflammatoires auto-immunes incluant, mais sans s'y limiter, la colite ulcéreuse et la dermatite atopique. Fondé sur une assise de 15 années de recherche, l'objectif de Devonian est également appuyé par les directives réglementaires de la FDA, l'agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, favorisant un processus de développement de produits médicamenteux botaniques d'ordonnance plus efficient que celui des médicaments d'ordonnance classique. La Société est également engagée dans le développement de produits cosméceutiques de grande valeur, mettant à profit la même approche de propriété utilisée avec ses offres pharmaceutiques. Incorporée en 2013, Groupe Santé Devonian inc. a son siège social à Québec, Canada où sont également situées ses installations d'extraction de pointe avec traçabilité complète « de la semence au comprimé ». Sa récente acquisition de la division commerciale Altius Healthcare multiplie ses occasions de diversification et de croissance. Devonian est une société cotée en bourse de croissance TSX de Toronto (TSXV:GSD).

Pour plus de détails, visitez le www.groupedevonian.com .

Énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s'y restreindre, ceux relatifs à l'utilisation prévue du produit du Placement et de manière générale, le paragraphe « Au sujet de Devonian » ci-dessus, qui décrit essentiellement les perspectives de la Société, constituent de « l'information prospective » ou des « énoncés prospectifs » selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières et sont fondés sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la Société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s'avérer inexactes. Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs et les événements futurs. Par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d'incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l'information sur les efforts de la direction de développer des médicaments d'ordonnance d'origine botanique et, plus généralement, les attentes et les plans de la direction relatifs à l'avenir. Les lecteurs sont mis en garde contre le risque d'accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu'un certain nombre de facteurs de risque importants et d'événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d'expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n'assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.

Contact :

Dr André P. Boulet, PhD

Président et chef de la direction

Groupe Santé Devonian inc.

Téléphone : (514) 248-7509

Courriel : apboulet@groupedevonian.com

